تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-12-2025

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليواصل السعر محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والخروج من منطقة التذبذب على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.