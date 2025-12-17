تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-12-2025

لامس سعر المؤشر يوم أمس الهدف السلبي الإضافي بوصوله نحو 97.50 ومن ثم ليتفاعل مع خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع لنلاحظ اندفاعه مجددا فوق مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85 محاولا تعويض بعض الخسائر بتداولات هذا اليوم.

لن يشكل هذا الارتداد الإيجابي أي تهديد على السيناريو الهابط بالاعتماد على استمرار تشكيل مستوى 88.75 للحاجز الرئيسي, كذلك محاولة تشكيل مستوى 99.35 لحاجز إضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك من تأكيد كسر مستوى 97.85 ومن ثم تشكيل موجات هابطة قوية ليستهدف من خلالها لمستوى 97.50 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 97.25.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.25

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض