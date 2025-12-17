تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-12-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع تحركاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.