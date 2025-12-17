تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-12-2025

أكد سعر الغاز استسلامه حاليا للضغوط السلبية بتقديمه لإغلاقات متكررة دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.200$ لنلاحظ تكبده لخسائر واضحة باقترابه من الهدف السلبي الأول المستقر عند 3.750$ ومن ثم ليرتد ليستقر فوق دعم القناة الصاعدة والمتمركز قرب 3.950$.

ننصح بانتظار تأكيد السعر لكسر الدعم الحالي ليؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي ومن ثم ليحاول استهداف المزيد من المحطات السلبية بتسلله نحو 3.620$ و3.480$ على التوالي, أما اندفاعه فوق 4.200$ سيلغي ذلك النظرة السلبية وليمنحه فرصة للبدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف بشكل أولي لمستوى 4.510$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.620$ و 4.150$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 4.200$