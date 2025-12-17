- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-17 05:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الغاز استسلامه حاليا للضغوط السلبية بتقديمه لإغلاقات متكررة دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.200$ لنلاحظ تكبده لخسائر واضحة باقترابه من الهدف السلبي الأول المستقر عند 3.750$ ومن ثم ليرتد ليستقر فوق دعم القناة الصاعدة والمتمركز قرب 3.950$.
ننصح بانتظار تأكيد السعر لكسر الدعم الحالي ليؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي ومن ثم ليحاول استهداف المزيد من المحطات السلبية بتسلله نحو 3.620$ و3.480$ على التوالي, أما اندفاعه فوق 4.200$ سيلغي ذلك النظرة السلبية وليمنحه فرصة للبدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف بشكل أولي لمستوى 4.510$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.620$ و 4.150$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 4.200$