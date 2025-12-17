انت الان تتابع خبر السوداني والسفير الفرنسي يؤكدان رغبة البلدين بتوسيع التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل السفير الفرنسي لدى العراق وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والاتحاد الأوروبي عموماً، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على رغبة البلدين في توسيع التعاون، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، ولاسيما في قطاع الطاقة، وفي مجالات اقتصادية وتعليمية وأمنية".

