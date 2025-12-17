تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-12-2025

استقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في هدنة يحاول السعر خلالها جني أرباحه وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية في الفترة القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.