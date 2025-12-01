السعودية تعلن استئناف إصدار تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة وتوضح موقف هذه الجنسيات العربية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:37 صباحاً - استأنفت المملكة العربية السعودية رسميا إصدار تأشيرات الزيارة العائلية المتعددة بعد توقف مؤقت.

السعودية تعيد الزيارة العائلية المتعددة

مؤكدة أن أي مزاعم باحتمال استثناء بعض الجنسيات العربية لا تستند إلى سياسة رسمية، بل هي حالات فردية يتم التعامل معها وفق المعايير النظامية المتبعة.

استئناف إصدار التأشيرات بعد موسم الحج

أعادت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، اعتباراً من 11 أغسطس 2025، إصدار جميع أنواع تأشيرات الزيارة العائلية، بما يشمل تأشيرات الدخول المتعددة، بعد توقف مؤقت خلال موسم الحج من 29 أبريل إلى 11 أغسطس، وفق تأكيد واضح من الجهات الرسمية

أنواع وتأهيل التأشيرة: المفردة والمتعددة

تعرض المملكة نوعين رئيسيين من تأشيرات الزيارة العائلية:

المفردة: تمنح مرة دخول واحدة، عادة صالحة لمدة 30 إلى 90 يوماً، وتسمح بالتمديد في حالات معينة.

المتعددة: تتيح الدخول والخروج لعدة مرات خلال مدة صلاحية تصل حتى سنة، على أن تكون مدة كل إقامة 90 يوم يشترط للتقديم الحصول على إقامة نظامية (وتكون إقامة عمل، وليس مرافق)، وعلاقة قرابة من الدرجة الأولى (زوج/زوجة، أب/أم، أبناء)

شروط وتفاصيل مهمة لطلب التأشيرة

للمقيم: تتطلب إقامة سارية وصحة المهنة، كما يجب تصديق الطلب عبر الغرفة التجارية أو جهة العمل إلكترونيا.

للزائر: جواز سفر ساري، فحص طبي ولقاحات حسب توجيهات وزارة الصحة، وأن يكون عمره 18 عام فما فوق إلا إذا كان برفقة أحد الوالدين.

تمديد التأشيرة أو العودة: ما الجديد؟

مثل نوع التأشيرة، تختلف آلية التمديد أو العودة:

التأشيرات المفردة: يمكن تمديدها من داخل المملكة، بشرط أن يكون الزائر داخل البلاد، مع الالتزام بشرط عدم تجاوز مدة الإقامة الإجمالية 180 يوم.

التأشيرات المتعددة: لا يسمح بتمديدها داخليا، وإنما يتوجب أن يغادر الزائر المملكة قبل انتهاء مدة الـ90 يوم، ليتمكن من العودة لاحقا ضمن صلاحية التأشيرة الأصلية (عادة سنة)، حيث تعاد كل مرة مدة الإقامة إلى 90 يوم جديدة

هل تستثنى جنسيات عربية من التصاريح؟

قالت مصادر من وزارة الخارجية السعودية إنه لا توجد استثناءات عامة تستهدف جنسيات عربية محددة. أي منع محتمل يعالج بناء على معايير فردية لكل طلب، ولا توجد قائمة جنسية ثابتة للمنع، منصة التأشيرات الإلكترونية توضح نوع التأشيرة المتاحة لكل حالة عند تقديم الطلب .

إجمالا، أعادت السعودية سياسة "الزيارة العائلية المتعددة" ضمن إطارها المعتاد، مع الحفاظ على معايير دقيقة تضمن ضبط أنظمة الإقامات والزيارات وتحقيق التوازن بما يتوافق مع رؤية التحول الرقمي والتشدد الأمني في المملكة.