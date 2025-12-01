شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ منظومة مشاريع مياه جنوب جدة وتبدأ في استقبال طلبات العملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الشركة أن المشاريع المنفذة تضمنت مشاريع شبكات المياه وخطوط نقل رئيسية لخدمة أحياء (القرينية، الخمرة) وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي وتحسين خدمات البنية التحتية بالمحافظة وايصال الخدمة لأكثر من (322) ألف مستفيد من السكان.
وأوضحت الشركة أن المشاريع المنفذة، تأتي استكمالاً لمشاريع منظومة خدمات المياه بجنوب جدة والتي تم الانتهاء من تنفيذها سابقاً، في أحياء (الأجاويد الشرقي والغربي واسكان الأمير فواز، الألفية 1 و2، الهدى، الفيصل، الفضيلة) والمتضمنة شبكات المياه وخطوط نقل رئيسية وإنشاء محطة ضخ بطاقة استيعابية بلغت (95) ألف متر مكعب يومياً، لدعم وتعزيز الاعمال ورفع الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية المقدمة.
ونوهت الشركة عن البدء في استقبال طلبات العملاء من سكان تلك الاحياء المستهدفة (القرينية – الخمرة) لإيصال الخدمة المطلوبة وذلك من خلال الفرع الالكتروني (e.nwc.com.sa)، والتواصل المباشر في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد (8004411110) أو عبر قنواتها الرقمية، منوهة إلى ضرورة التأكد من ارفاق كافة المستندات والبيانات المطلوبة لاكتمال الطلب.
وأكدت الشركة أن منظومة المشاريع المنفذة ستسهم في تحقيق الوفر المائي وزيادة نسب التغطية للأحياء الغير مخدومة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الموضوعة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، والسير بوتيرة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
