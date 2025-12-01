شكرا لقرائتكم خبر الفنانة أفنان الخضر تحقق جائزتين في التمثيل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الفنانة أفنان الخضر، عضو فرقة جوقة المسرح، جائزة التحكيم الخاصة الدولية في التمثيل وجائزة المواهب التمثيلية المميزة، وذلك عن أدائها في مسرحية “مزاد عاطفي” الذي شارك ضمن مسار المونودراما في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، دورة الفنانة القديرة إلهام شاهين.

قدّمت الخضر شخصية كاتبة تتقاطع في مكتبتها توترات العاطفة ولحظات الانهيار والنجاح، معتمدة على أداء فردي يقوم على كثافة الشعور وتوظيف الصوت الداخلي. هذا البناء التمثيلي، الذي اتّسم بالبساطة المشحونة بالدلالة، جذب انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى وأثار تفاعلًا ملحوظًا ترك أثرًا واضحًا لدى الحاضرين من الفنانين والنقاد.

المسرحية من تأليف عهود القرشي، والتي حققت المركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي لهيئة المسرح والفنون الأدائية العام الماضي، ورؤية إخراجية لـ تركي باعيسى، صاغت تصاعدًا بصريًا وسمعيًا منسجمًا مع طبيعة المونودراما، مع توظيف سينوغرافي دقيق ينسجم مع منطق العرض وأبعاده النفسية.

المسرحية من إنتاج فرقة جوقة المسرح بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تنامي حضور المسرح السعودي وقدرته على تقديم أعمال نوعية على منصات عربية ودولية. وقد اعتُبر العرض إحدى المفاجآت الإيجابية في المهرجان لما حمله من رموز واشتغالات فنية مكثّفة رغم اعتماده على أدوات أداء بسيطة.

يمثّل فوز أفنان الخضر بالجائزتين استمرارًا لمسار الحضور الدولي المتميز لفرقة جوقة المسرح وأعضائها، ولا سيما بعد توثيق تجربة الفرقة عالميًا بوصفها أول فرقة مسرحية سعودية يُدرج نشاطها في مرجع أكاديمي مصنّف ضمن الفئة الأولى عالميًا، ما يعزز مكانة التجارب المسرحية السعودية الشابة ويؤكد قدرتها على تحقيق حضور نوعي على الساحة الدولية.