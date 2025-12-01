ارتفاع ضحايا حريق هونج كونج

ارتفع عدد قتلى حريق مجمع الشقق في هونج كونج إلى 146 شخصًا، حيث اكتشف المحققون المزيد من الجثث في المباني المحترقة، بينما تدفق الناس بباقات الزهور على نصب تذكاري مؤقت، يتزايد حجمه باستمرار، في موقع الكارثة، التي تُعدّ من بين الأسوأ في تاريخ المدينة.

وقال الضابط المسؤول تشنج كا تشون إن وحدة التعرف على ضحايا الكوارث التابعة لشرطة هونج كونج تفتش مباني مجمع محكمة وانج فوك بدقة شديدة، وقد عثرت على جثث في وحدات الشقق وعلى الأسطح.

ولا تزال المباني سليمة هيكليًا، لكن عمليات البحث بطيئة. وأضاف: «الجو مظلم للغاية في الداخل، وبسبب قلة الإضاءة يصعب جدًا القيام بالعمل، خاصةً في الأماكن البعيدة عن النوافذ».

استمرار البحث

قال تشنج إن الفريق فحص حتى الآن أربع من الكتل السبع.

وأوضح تسانج شوك ين، رئيس وحدة الإصابات في شرطة هونج كونج، أن عمليات البحث الأخيرة أسفرت عن العثور على 30 جثة أخرى، بما في ذلك 12 جثة تم اكتشافها بالفعل من قِبل رجال الإطفاء، ولكن لم يتم انتشالها.

وأضاف تسانج أن هناك 100 شخص آخرين في عداد المفقودين. كما أصيب 79 شخصا.

عمليات الإغاثة

تبرع الناس بالإمدادات لأولئك الذين فقدوا كل شيء في الحريق، الذي بدأ يوم الأربعاء، وظل مستعرا حتى تم إخماده بالكامل يوم الجمعة.

وكانت المباني الثمانية لمجمع محكمة وانج فوك في ضاحية تاي بو مُغطاة بسقالات من الخيزران المُغطاة بشبك من النايلون لأعمال التجديد، ونوافذها مُغطاة بألواح من البوليسترين، لذا تُجري السلطات تحقيقًا بشأن انتهاك قوانين السلامة من الحرائق.