سعر النحاس يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 1-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-01 05:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس مؤخرا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد بتجاوزه حاليا للحاجز الأولي المستقر عند 5.2000$ وتسجيله لبعض المكاسب الإضافية.

 

نتوقع تشكيل مستوى 4.9500$ لدعم إضافي ليزيد ذلك من فعالية السيناريو الصاعد لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 5.3200$ ومن ثم ليحاول الوصول نحو مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 5.5000$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات الحالية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0600$ و 5.3200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

