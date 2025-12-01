سعر النحاس يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 1-12-2025

تفاعل سعر النحاس مؤخرا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد بتجاوزه حاليا للحاجز الأولي المستقر عند 5.2000$ وتسجيله لبعض المكاسب الإضافية.

نتوقع تشكيل مستوى 4.9500$ لدعم إضافي ليزيد ذلك من فعالية السيناريو الصاعد لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 5.3200$ ومن ثم ليحاول الوصول نحو مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 5.5000$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0600$ و 5.3200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع