شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 1-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-01 05:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تفاعل سعر النحاس مؤخرا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد بتجاوزه حاليا للحاجز الأولي المستقر عند 5.2000$ وتسجيله لبعض المكاسب الإضافية.
نتوقع تشكيل مستوى 4.9500$ لدعم إضافي ليزيد ذلك من فعالية السيناريو الصاعد لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 5.3200$ ومن ثم ليحاول الوصول نحو مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 5.5000$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0600$ و 5.3200$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع