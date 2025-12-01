الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 01-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-01 02:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 0.8035، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يساعده في تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

