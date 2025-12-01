ابتداءً من اليوم.. السعودية تطلق تأشيرة عمل جديدة بدون كفيل وتتيح لحاملها العمل في جميع المهن المسموح بها

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:39 صباحاً - تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا في أنظمة العمل والإقامة، حيث تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسات مرنة تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية ودعم الاستثمار الأجنبي . ومن أبرز هذه التحولات إمكانية الحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل بداية من عام 2025، وهي خطوة تعكس توجّه المملكة نحو تحسين بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 موصجم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي تأشيرة العمل بدون كفيل في السعودية؟

تعيد هذه التأشيرة صياغة العلاقة بين العامل وجهة العمل من خلال الحد من الاعتماد على نظام الكفالة التقليدي الذي فرض قيودًا على الوافدين لعقود. ومع إطلاق برامج عمل مرنة، أصبح بإمكان العامل الإقامة والعمل داخل المملكة دون الحاجة إلى وجود وسيط قانوني (كفيل)، مما يعزز حرية التنقل وفرص التوظيف.

أنواع التأشيرات التي لا تحتاج إلى كفيل

طرحت المملكة مجموعة متنوعة من التأشيرات التي تتيح للمقيمين العمل والاستثمار بشكل مستقل دون كفيل، ومن أبرزها:

الإقامة المميزة: تمنح حاملها حقوقًا واسعة تشمل العمل والتنقل وامتلاك العقار.

تمنح حاملها حقوقًا واسعة تشمل العمل والتنقل وامتلاك العقار. تأشيرة المستثمر الأجنبي: تتيح تأسيس مشاريع خاصة تحت اسم المستثمر مباشرة.

تتيح تأسيس مشاريع خاصة تحت اسم المستثمر مباشرة. تأشيرة العمل الحر: مخصصة لأصحاب المهن التقنية والإبداعية مثل البرمجة، التسويق، التصميم، والإعلام.

مخصصة لأصحاب المهن التقنية والإبداعية مثل البرمجة، التسويق، التصميم، والإعلام. برنامج الكفالة الذاتية: نظام يتيح للعامل أن يصبح كفيل نفسه بعد استيفاء شروط محددة.

طريقة التقديم للحصول على تأشيرة عمل بدون كفيل

تتم عملية التقديم عبر خطوات رسمية ميسرة تشمل:

تحديد نوع التأشيرة المناسبة حسب النشاط المهني أو الاستثماري. إنشاء حساب في المنصة الوطنية الموحدة أو بوابة وزارة الاستثمار. رفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، الشهادة الجامعية، وإثبات الدخل. سداد الرسوم المعتمدة حسب نوع التأشيرة. الانتظار لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع لمعالجة الطلب. استلام تصريح الإقامة بعد الموافقة.

شروط الحصول على تأشيرة بدون كفيل

على الرغم من سهولة الخطوات، إلا أن وزارة الاستثمار ووزارة الموارد البشرية تشترط توفر معايير محددة، وأبرزها:

سجل جنائي خالٍ من المخالفات.

دخل شهري ثابت لا يقل عن 10,000 ريال سعودي .

. شهادة جامعية معترف بها.

خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات لبعض الفئات.

تأمين صحي ساري داخل المملكة.

عدم وجود مخالفات أو تأشيرات هروب في السابق.

مميزات تأشيرة العمل بدون كفيل

توفر التأشيرة المستقلة العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمقيمين الجدد والحاليين، ومن أبرزها:

الحرية الكاملة في الانتقال بين الوظائف دون الحاجة لنقل كفالة.

إمكانية امتلاك العقار والاستثمار داخل المملكة.

إقامة طويلة الأمد أو دائمة بحسب نوع التأشيرة.

استقدام الأسرة ومنحهم حقوقًا مشابهة لصاحب التأشيرة.

سهولة فتح الحسابات البنكية والحصول على تسهيلات استثمارية.

التحديات التي قد تواجه المتقدمين للتأشيرة

رغم المزايا الكبيرة، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وتشمل:

ارتفاع تكلفة بعض التأشيرات مثل الإقامة المميزة.

اشتداد المنافسة في مجالات العمل الحر.

صعوبة تلبية شروط الدخل أو الخبرة لبعض المهن.

احتمالية تغيير السياسات التنظيمية وفقًا للظروف الاقتصادية.

فرص العمل الحر والاستثمار في السعودية 2025

يُعد السوق السعودي واحدًا من أبرز الأسواق الجاذبة للمهارات والمستثمرين، خصوصًا مع الدعم الكبير لبرامج العمل الحر وريادة الأعمال. ومن أبرز الفرص المتاحة:

التسويق الإلكتروني وتقديم الخدمات الرقمية.

العمل كمستشار إداري أو تقني.

إطلاق مشاريع عبر بوابة "مراس".

الاستثمار في مجالات السياحة، الترفيه، التقنية، والتعليم.

نحو مستقبل جديد للعمل في السعودية

يمثل إطلاق تأشيرات العمل بدون كفيل خطوة تاريخية في تطوير بيئة العمل بالمملكة، حيث تمنح الوافدين مرونة أكبر وتفتح أبوابًا واسعة أمام المواهب العالمية للدخول إلى السوق السعودي بشكل قانوني ومباشر. ومع استمرار الإصلاحات وفق رؤية 2030، تتجه المملكة نحو نموذج أكثر انفتاحًا وشفافية يضمن بيئة عمل عادلة وجاذبة للعالم.