المقيمين في السعودية لن يناموا الليلة من الفرحة بعد إعفائهم من رسوم الإقامة والسماح لهم بالعمل في جميع المهن

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 8 نوفمبر 2025 03:03 مساءً - بشرى سارة لحاملي الجنسية اليمنية تسهيلات كبيرة وإعفائات من الرسوم من المملكة العربية السعودية . عخضكن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بالترحيب بالأحباء من حمَلة الجنسية اليمنية تتفضلون بقراءة هذا النص الذي يقدم معلومات قيّمة ومهمة، يسر المملكة العربية السعودية أن تُعلن عن تسهيلات كبيرة وإعفاءات مميزة للأشخاص الحاصلين على الجنسية اليمنية..

ستكون هذه الإجراءات ذات أثر كبير على الحياة اليومية والمسارات المهنية للأفراد المعنيين، مما يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز التعاون بين البلدين، انطلاقاً من التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للأفراد، تأمل المملكة أن يستفيد الجميع من هذه الخطوات الإيجابية السفارة وأهميته

إصدار السفارة اليمنية بيانًا رسميًا من خلال صفحتها في “تويتر” لتوضيح تفاصيل القرار الهام، حيث أشارت إلى أن الحكومة السعودية اتخذت هذا القرار كجزء من جهودها المستمرة في تسهيل حركة التنقل للمواطنين اليمنيين. إن هذا القرار يعكس روح التعاون والإيجابية التي تحكم العلاقات بين اليمن والسعودية، ويهدف إلى تسهيل السفر وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات التنقل للمواطنين اليمنيين.تأثير القرار على المسافرين اليمنيين

نتيجة هذا القرار يستطيع المواطنون اليمنيون الآن السفر إلى السعودية دون الحاجة لوضع لصق تأشيرة في جوازات سفرهم. هذا التغيير سيسهل بشكل كبير على المسافرين اليمنيين ويخفف العبء الإداري عنهم أثناء تنقلهم.

حيث يكون لديهم القدرة على التحقق من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المطبوع على ورقة A4 ليست مجرد تسهيل للمسافرين، بل تعزز أيضًا الأمن والكفاءة في إجراءات السفر، فهي إجراء جديد يضيف طبقة إضافية من اليسر والأمان في العمليات الإدارية.

الأثر الإيجابي على العلاقات الثنائية

إلغاء واصق التأشيرات يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والسعودية، وهذه الخطوة تعبر عن التزام البلدين بتسهيل التواصل والتبادل بين شعبيهما، وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية كما أنها تبرز حرص السعودية على دعم المواطنين اليمنيين وتسهيل إجراءات السفر لهم.

كيف يتم الاستفادة من التسهيلات الجديدة في إجراءات السفر لليمنيين؟

يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة انتشارا بين المواطنين داخل المملكة ويتم ذلك من خلال عدة خطوات وهي :

التواصل مع السفارة اليمنية في الرياض: يُنصح بالتواصل مع السفارة للحصول على المعلومات الحديثة والتوجيهات اللازمة حول الإجراءات الجديدة، وهذا يمكن أن يساعد في تجنب أي ارتباك أو مشاكل في السفر.

تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المسافرين إعداد وتقديم جميع الوثائق الضرورية المطلوبة مثل جواز السفر الساري وأي وثائق أخرى لتسهيل عملية السفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

الامتثال للشروط والأنظمة في المملكة العربية السعودية أمر حيوي من أجل المسافرين اليمنيين، حيث يجب احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالتأشيرة والإقامة لضمان سهولة السفر والإقامة بدون أي مشكلات.

كما أن الفوائد الاقتصادية التسهيلات لها أثر إيجابي كبير على الأفراد والمجتمع، حيث تُسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي بين المقيمين اليمنيين في المملكة العربية السعودية كما أنها تعمل على تقليل العقبات للسفر وتخفيف الأعباء المالية يمكن أن يعزز فرص العمل والاستثمار ويعمَّق الروابط الاقتصادية بين البلدين، مما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية للمجتمعات المعنية.

كم عدد الأقاليم في اليمن

مشروع أقاليم اليمن الفدرالية كان جزءًا من نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الهادف إلى تقسيم اليمن إدارياً إلى ستة أقاليم، كلٌّ منها تحتوي على حكومة و برلمان خاص بها حيث أن هذا المشروع كان متوقعاً ليُدرج في الدستور الجديد المقرر إقراره نهاية عام 2014 ومع ذلك، تأخر تنفيذه بسبب الصراعات والتحديات السياسية والأمنية في اليمن.