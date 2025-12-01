ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يربك صفقات الكاري ترید العالمية وأسواق الكريبتو

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:49 مساءً - شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية قفزة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عمّا إذا كانت وراء موجة الهبوط التي ضربت سوق الكريبتو يوم الأحد.

بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.86% يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2008، وفقًا لـ MarketWatch. وقد تضاعفت العوائد تقريبًا خلال العام الماضي، كما بلغ عائد السندات لأجل عامين 1% لأول مرة منذ 2008.

ورغم أن عوائد عند 1.86% ليست مرتفعة مقارنة بسندات حكومية عالمية أخرى، إلا أنّ أهميتها تكمن في تحول جذري في بيئة كانت لعقود قائمة على أسعار فائدة منخفضة جدًا أو صفرية، وسوق سندات شديدة الاستقرار.

هذا الوضع دفع المؤسسات المالية العالمية إلى اقتراض الين منخفض التكلفة لشراء أصول مرتفعة العائد وأكثر مخاطرة — وهي استراتيجية تُعرف باسم “تداول الكاري للين (Yen Carry Trade)”.

وشرح الخبير الاقتصادي شانكا أنسليم بيريرا قائلًا:

“تم اقتراض تريليونات بالين، ونُشرت في سندات الخزانة الأمريكية، والسندات الأوروبية، وديون الأسواق الناشئة، والأصول عالية المخاطر في كل مكان… هذا الأساس الآن يتصدع.”

أسعار السندات لأجل 10 سنوات في اليابان تسجل أعلى مستوى لها منذ 2008. المصدر: MarketWatch

ارتفاع العوائد اليابانية يأتي في أسوأ وقت للولايات المتحدة

تمتلك المؤسسات اليابانية نحو 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية وهو أكبر رصيد أجنبي، بحسب بيريرا.

“عندما ترتفع العوائد المحلية من الصفر إلى ما يقارب 2%، تتغير الحسابات. ويتعرض رأس المال الذي تدفق إلى الخارج لعقود لضغوط للعودة إلى اليابان.”

ويأتي ذلك في لحظة حرجة للولايات المتحدة، حيث ينهي الاحتياطي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي، فيما تحتاج وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار قياسي لسندات جديدة لتمويل عجز يبلغ 1.8 تريليون دولار، بحسب بيريرا.

وأضاف:

“عندما تتوقف الدول الدائنة في العالم عن تمويل الدول المدينة بأسعار فائدة منخفضة مصطنعة، فإن النظام المالي العالمي الذي تشكل بعد 2008 سيُعاد تسعيره بالكامل.”

محللون يحذرون من احتمالات هروب جماعي نحو الأمان

قد يؤثر هذا التحول على سوق الكريبتو بعدة طرق. فالعملات المشفرة وخصوصًا بيتكوين (BTC) عادةً ما تزدهر في بيئة من السيولة الوفيرة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميًا.

ومع الفوائض الضخمة في السيولة اليابانية التي غذّت صفقات الكاري، تدفق جزء من هذه الأموال إلى الأصول عالية المخاطر مثل الكريبتو وأسهم التكنولوجيا الأمريكية.

أما إذا انعكس هذا الاتجاه وبدأت الأموال بالعودة إلى اليابان، فسيقل رأس المال المضاربي المتاح لسوق العملات الرقمية.

وقال المحلل اللامركزي “Wukong”:

“الكريبتو عادةً أول مكان تظهر فيه هذه التحولات. فهو يقع في أعلى طيف المخاطر، لذا فإن أي تغيّر بسيط في السيولة يؤدي إلى تحركات عنيفة.”

وفي حال إعادة تسعير الأسواق العالمية للسندات بشكل صادم، يميل المستثمرون إلى الهروب نحو الأصول الآمنة أولًا، ما يؤدي إلى بيع واسع لأصول المخاطرة فيما يبحث الجميع عن السيولة.