فايننشال تايمز: اندماجات واستحواذات العملات الرقمية تسجّل مستوى قياسيًا عند 8.6 مليار دولار في 2025

تام شمس - الخميس 25 ديسمبر 2025 01:42 مساءً - شهد قطاع العملات الرقمية صفقات اندماج واستحواذ بقيمة قياسية بلغت 8.6 مليار دولار في عام 2025، مدفوعًا بمناخ أكثر دعمًا للصناعة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

وأفادت الصحيفة، يوم الأربعاء، بأن عدد الصفقات المبرمة في قطاع الكريبتو بلغ 267 صفقة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024. ويمثل إجمالي قيمة الصفقات البالغة 8.6 مليار دولار قفزة تقارب 300% مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل صفقات بقيمة 2.17 مليار دولار، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2026.

وكانت أكبر صفقة هذا العام من نصيب Coinbase، التي استحوذت على منصة تداول خيارات العملات الرقمية Deribit مقابل 2.9 مليار دولار، في أكبر عملية استحواذ تشهدها صناعة الكريبتو حتى الآن.

وشملت الصفقات الكبرى الأخرى استحواذ Kraken على منصة تداول العقود الآجلة NinjaTrader مقابل 1.5 مليار دولار، إلى جانب صفقة Ripple البالغة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على شركة الوساطة الرئيسية الداعمة للعملات الرقمية Hidden Road.

ويُعزى هذا النشاط المتزايد إلى السياسات التنظيمية المرنة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك تقليص القيود وإسقاط دعاوى تنظيمية، وهو ما عزز ثقة مؤسسات التمويل التقليدي بالاستثمار في قطاع العملات الرقمية.

عام قوي للاكتتابات العامة الأولية في الكريبتو

كما أفادت فايننشال تايمز بأن شركات العملات الرقمية جمعت عالميًا نحو 14.6 مليار دولار عبر 11 اكتتابًا عامًا أوليًا خلال عام 2025، مقارنة بـ310 ملايين دولار فقط جُمعت من أربعة اكتتابات في العام السابق.

ومن بين أبرز الاكتتابات المنتظرة هذا العام: منصة التداول Bullish، المالكة لموقع CoinDesk، والتي جمعت 1.1 مليار دولار؛ وشركة Circle Internet Group المُصدِرة للعملة المستقرة USDC، التي جمعت أكثر من مليار دولار؛ إضافة إلى منصة Gemini التي جمعت 425 مليون دولار.

قرع مسؤولو شركة Bullish جرس افتتاح التداول خلال إدراج الشركة في بورصة نيويورك (NYSE). المصدر:

وأوضح دييغو بالون أوسيو، الشريك في شركة المحاماة Clifford Chance، أن مؤسسات التمويل التقليدي وشركات الكريبتو تسعى بنشاط للاستحواذ على شركات تمتلك تراخيص تنظيمية، لا سيما تلك المتوافقة مع لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال العام المقبل.

كما رجّح استمرار الطلب على شركات العملات المستقرة في 2026، مع تبلور أطر تنظيمية جديدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

من جهته، قال تشارلز كيريجان، الشريك في شركة المحاماة CMS، إن الشركات ستنفق مبالغ كبيرة “للبقاء متوافقة مع أنظمة الترخيص الجديدة”، بما في ذلك عبر عمليات الاستحواذ.

ويأتي هذا النشاط القياسي في صفقات الكريبتو في وقت شهد فيه السوق تباطؤًا خلال النصف الثاني من العام، حيث تراجع سعر بيتكوين (BTC) بأكثر من 30% عن ذروته التي تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تداولت بيتكوين بشكل شبه مستقر دون مستوى 88 ألف دولار، بعد أن تعافت من أدنى مستوى يومي قرب 86,500 دولار.