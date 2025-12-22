غانا تقنن تداول البيتكوين والعملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي جديد

أصبح يمكن تداول البيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام قانوني في غانا بعد إقرار قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2025، وفق ما أعلنه محافظ بنك غانا، الدكتور “جونسون أسياما”.

ويضع القانون إطار تنظيمي واضح للإشراف على أنشطة الأصول الرقمية والحد من المخاطر المرتبطة بالقطاع سريع النمو.

وأوضح “أسياما” أن التشريع الجديد ينهي حالة الغموض التي كانت تحيط بتداول العملات الرقمية، ويمنح الجهات الرقابية أدوات فعّالة لحماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما أكد التشريع أن الشركات العاملة في هذا المجال ستخضع لنظام ترخيص ورقابة ومتطلبات امتثال صارمة.

ويهدف القانون إلى مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي، لا سيما بين الشباب ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المحافظ أن التنظيم الواضح سيسهم في جذب مستثمرين وشركات تكنولوجيا مالية مسؤولة، ما يدعم تنويع الاقتصاد الغاني.

وبهذه الخطوة، تنضم غانا إلى عدد متزايد من الدول الإفريقية التي اتجهت لتنظيم سوق العملات الرقمية، بعد أن اتخذت كينيا مؤخرا خطوة مماثلة عبر تقنين البيتكوين وأصول رقمية أخرى ووضع أطر تشغيلية واضحة للمنصات.

اقرأ أيضا:

لماذا تتفوق صناديق XRP على منافسيها في سباق صناديق الكريبتو الفورية؟

رحلة البيتكوين من فكرة هامشية إلى أصل عالمي: 15 عام من التحول والاختبار

