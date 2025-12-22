تنفيذي في قطاع العملات الرقمية: الترميز سيُحدث ثورة في التمويل أسرع مما أحدثه التحول الرقمي في الإعلام

قال Keith Grossman، رئيس شركة المدفوعات الرقمية MoonPay، إن ترميز الأصول سيحوّل القطاع المالي بوتيرة أسرع من تلك التي غيّر بها التحول الرقمي وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف المطبوعة والأقراص الموسيقية وغيرها من الصيغ التناظرية.

وأضاف غروسمان: "بينما خشي كثيرون أن يُدمّر التحول الرقمي الإعلام، فإنه في الواقع أجبره على التطور". وأوضح أن ترميز الأصول الحقيقية (RWA)، أي تمثيل الأصول التقليدية على السلسلة، سيدفع المؤسسات المالية إلى التكيّف. وتابع:

«لم يعد هذا افتراضًا نظريًا. فـBlackRock تُقدّم صناديق مُرمّزة، وFranklin Templeton تُشغّل صناديق سوق نقد مُرمّزة على سلاسل عامة. كما تختبر بنوك عالمية كبرى التسوية على السلسلة، والودائع المُرمّزة، وحركة الأصول في الزمن الحقيقي».

بلغت القيمة السوقية لقطاع الأصول الحقيقية المُرمّزة (باستثناء العملات المستقرة) قرابة 19 مليار دولار وقت إعداد هذا التقرير. المصدر:RWA.XYZ

وأشار غروسمان إلى أن مؤسسات مالية راسخة مثل Citi وBank of America وJPMorgan Chase ستستمر في الوجود لكن بصيغ مختلفة، تمامًا كما واصلت شركات الإعلام عملها بعد الانتقال إلى التوزيع الرقمي في أواخر التسعينيات وبدايات الألفية. وبرأيه، فإن الفائزين في التحول نحو التمويل المُرمّز هم من يسبقون التغيير لا من يحاولون إيقافه، مع الانتقال إلى نظام مالي عالمي يعمل على بنية سلاسل الكتل.

لماذا يمكن للأصول المُرمّزة أن تغيّر قواعد اللعبة؟

يحمل ترميز الأصول الحقيقية مزايا عدة، أبرزها إتاحة الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة، وعولمة فئات الأصول، وخفض تكاليف المعاملات عبر تقليل الوسطاء، وتسريع التسوية إلى دقائق بدل أيام.

في سبتمبر، أصدرت U.S. Securities and Exchange Commission وCommodity Futures Trading Commission بيانًا مشتركًا حول إنشاء إطار تنظيمي يمكّن أسواق رأس المال من العمل 24/7.

تتركّز الغالبية الساحقة من قيمة الأصول الحقيقية المُرمَّزة (RWA) على شبكة إيثيريوم. المصدر: RWA.XYZ

تُظهر البيانات أن الغالبية الساحقة من قيمة الأصول الحقيقية المُرمّزة تتمركز على شبكة Ethereum. ويمثل التحول إلى تداولٍ على مدار الساعة قطيعة كبيرة مع آلية عمل الأسواق التقليدية التي تُغلق ليلًا وعطلات نهاية الأسبوع والأعياد.

وفي ديسمبر، حصلت Depository Trust and Clearing Corporation المُرمزة (DTCC)، وهي جهة تسوية ومقاصة عالجت نحو 3.7 كوادريليون دولار من أحجام التسوية في 2024، على موافقة الهيئة لبدء تقديم أدوات مالية مُرمّزة.

وتخطط DTCC لإطلاق هذه الأصول في النصف الثاني من 2026، بدءًا بسندات الخزانة الأميركية ومؤشرات الأسهم.