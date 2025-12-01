الصين تؤكّد من جديد حظر العملات المشفرة بعد رصد عودة “المضاربات”

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:49 مساءً - جدّد البنك المركزي الصيني تأكيده على حظر تداول العملات المشفرة، محذّرًا من عودة أنشطة المضاربة، ومشيرًا إلى أنّ الارتفاع الأخير في نشاط السوق يشكّل مخاطر جديدة تستدعي تشديد الرقابة.

قال بنك الشعب الصيني يوم السبت، عقب اجتماع ضمّ 12 جهة حكومية، إنّ “المضاربات على العملات الافتراضية عادت للظهور”، وإنّ هذه التطورات “تطرح تحديات جديدة أمام جهود السيطرة على المخاطر”.

وجاء في البيان:

“العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني ذاته الذي تتمتع به العملات الورقية، ولا تُعدّ عملة قانونية، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة في السوق.”

وأضاف البنك أن “جميع الأنشطة المرتبطة بالعملات الافتراضية تمثّل أنشطة مالية غير قانونية.”

كانت الصين قد حظرت بالكامل في عام 2021 تداول العملات المشفرة وعمليات التعدين، بدعوى الحدّ من الجرائم وحماية النظام المالي.

البنك المركزي: العملات المستقرة مصدر قلق متزايد

خصّ البنك المركزي العملات المستقرة بتحذير واضح، معتبرًا أنّها لا تلبّي المتطلبات القانونية، وأنها تُستغلّ في أنشطة غير مشروعة.

وجاء في البيان:

“العملات المستقرة تُعتبر شكلًا من أشكال العملات الافتراضية، ولا يمكنها حاليًا تلبية متطلبات التعرّف على العملاء ومكافحة غسل الأموال، مما يجعلها عرضة للاستخدام في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال في جمع الأموال والتحويلات غير القانونية عبر الحدود.”

مقر بنك الشعب الصيني في بكين. المصدر: Wikimedia

وأكد البنك أنّه سيواصل “القضاء الحازم على الأنشطة المالية غير القانونية” المرتبطة بالعملات المشفرة، بهدف “الحفاظ على استقرار النظامين المالي والاقتصادي.”

كما أعلنت الجهات الـ13 المشاركة في الاجتماع أنّها ستعمل على “تعميق التنسيق والتعاون” في تتبّع مستخدمي العملات المشفرة عبر تعزيز تبادل المعلومات وتحسين قدرات المراقبة.

الصين ثالث أكبر مساهم في تعدين البيتكوين

ذكرت رويترز يوم الأربعاء أنّ الصين تمتلك ثالث أعلى حصة عالمية من تعدين البيتكوين (BTC)، حيث بلغت حصتها 14% بحلول نهاية أكتوبر.

وفي أغسطس، أفيد بأن الجهات الرقابية المالية الصينية أمرت الوسطاء بإلغاء الندوات ووقف الترويج للأبحاث المتعلقة بالعملات المستقرة، خشية استخدامها في عمليات احتيال.

في المقابل، بدأت هونغ كونغ في يوليو استقبال طلبات ترخيص مُصدّري العملات المستقرة، لكن بعض شركات التكنولوجيا علّقت خططها لإطلاق عملات مستقرة في الإقليم بعد تدخّل الجهات التنظيمية الصينية لإيقاف هذه المبادرات.