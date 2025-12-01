ريبل تحصل على موافقة لتوسيع أنشطتها في مجال المدفوعات في سنغافورة

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:49 مساءً - حصلت شركة Ripple Labs على موافقة من البنك المركزي في سنغافورة لتوسيع أنشطتها في مجال المدفوعات داخل المنطقة، في وقت تعمل فيه الشركة على تعزيز أعمالها وحلولها الموجّهة للمؤسسات عبر سلسلة من الاستحواذات.

وقالت الشركة يوم الاثنين إن Ripple Markets APAC وهي ذراع ريبل في سنغافورة حصلت على موافقة هيئة النقد السنغافورية (MAS) لتوسيع نطاق أنشطة المدفوعات الخاضعة للتنظيم ضمن ترخيص مؤسسة المدفوعات الكبرى (MPI).

وأشادت مونيكا لونغ، رئيسة ريبل، في بيان لها بـ”نهج سنغافورة المتقدم”، مضيفة أن “توسيع نطاق الترخيص يعزز قدرتنا على مواصلة الاستثمار في سنغافورة وبناء البنية التحتية التي تحتاجها المؤسسات المالية لتحريك الأموال بكفاءة وسرعة وأمان.”

يعتمد نظام Ripple Payments على استخدام رموز الدفع الرقمية مثل عملة ريبل المستقرة RLUSD وعملة XRP لإجراء التحويلات عبر الحدود. ووفقًا للشركة، صُمّم النظام ليكون بوابة دخول وخروج (on/off-ramp) تدعم تحصيل المدفوعات، الاحتفاظ بالأصول، التحويل بينها، وتنفيذ المدفوعات للمؤسسات والبنوك.

كما قامت الشركة خلال العام بعدة عمليات استحواذ كبيرة لتعزيز أعمالها وتقوية عروضها المؤسسية، من بينها الاستحواذ على شركة الحفظ والمحافظ الرقمية Palisade في 4 نوفمبر.

سنغافورة “محورية” لأعمال ريبل العالمية

كانت ريبل قد حصلت على ترخيص MPI في عام 2023، والذي سمح لها بتقديم خدمات رموز الدفع الرقمية في سنغافورة. وحتى يوم الاثنين، لا يزال موقع MAS يشير إلى أن ترخيص ريبل يغطي فقط خدمات رموز الدفع الرقمية، والتي تشمل “شراء أو بيع رموز الدفع الرقمية أو توفير منصة لتبادلها.”

وتعمل ريبل في سنغافورة منذ عام 2017، وتعتبر المنطقة “محورية” في استراتيجية الشركة العالمية.

ارتفاع استخدام العملات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وفي السياق ذاته، قالت فيونا موراي، نائبة الرئيس والمديرة الإدارية لريبل في آسيا والمحيط الهادئ، إن المنطقة تشهد نموًا هائلًا، مع ارتفاع النشاط على السلسلة بحوالي 70% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن سنغافورة تقع “في قلب هذا النمو.”

وأضافت: “مع هذا التوسع في نطاق أنشطة المدفوعات، يمكننا دعم المؤسسات التي تقود هذا النمو بشكل أفضل، من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات المدفوعات المنظمة، وجلب مدفوعات أسرع وأكثر كفاءة لعملائنا.”

وبحسب مؤشر تبنّي العملات المشفرة العالمي 2025 الصادر عن Chainalysis في 3 سبتمبر، سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نمو سنوي بنسبة 69% إلى إجمالي 2.36 تريليون دولار، قادتها الهند وباكستان وفيتنام، بينما جاءت الفلبين، كوريا الجنوبية وتايلاند ضمن أفضل 20 دولة.