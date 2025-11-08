عاجل: إنفلونزا A تضرب السعودية ومطالب بتعليق أو تحويل الدراسة عن بعد

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 8 نوفمبر 2025 02:15 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة حالة نقاش واسعة حول مستقبل الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات، بعد ارتفاع واضح في معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في عدد من المناطق . ومع دخول الشتاء وبدء موجة عدوى قوية، برزت أصوات تطالب بالنظر في تفعيل خيار التعليم عن بعد بشكل مؤقت لحماية الطلاب وعائلاتهم ومنسوبي التعليم، وهذه الدعوات لم تأتِ من أفراد عاديين في مواقع التواصل، بل صدرت من مختصين ومهتمين بالشأن التعليمي والصحي، من بينهم عبدالعزيز السحيباني، المتخصص في التنمية، الذي أكد أن الظرف الصحي الحالي يستدعي استعدادا جديا لإعادة منظومة التعليم الإلكتروني كما حدث في فترات سابقة لظذزك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موجة إنفلونزا موسمية أقوى من السنوات الماضية

الشتاء هذا العام بدأ بشكل مختلف؛ فالأعراض أشد، والانتشار أسرع، وعدد الحالات المتزايد بات يثير القلق. وزارة الصحة من جهتها وجهت تحذيرات مبكرة، ونبّهت إلى ضرورة التطعيم والالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن هذا الموسم يشهد نشاطاً ملحوظاً للفيروس وأن الفئات العمرية الأصغر ضمن الحالات الأكثر تأثرًا.

في المدارس، بدأ أولياء الأمور يتحدثون عن غياب الطلاب بسبب المرض، بينما تداولت حسابات مهتمة أخبارًا عن زيادة واضحة في المراجعين للمستشفيات بسبب أعراض إنفلونزا حادة. كل هذه المعطيات خلقت حالة ترقب وانتظار لأي قرار قد تتخذه وزارة التعليم إذا تطورت الحالة الصحية أكثر.

دعوات جادة لتفعيل الدراسة عن بُعد مؤقتًا

السحيباني أوضح في تصريحاته أن المملكة تمتلك واحدة من أقوى البنى التكنولوجية التعليمية في المنطقة، مستشهدًا بمنصات مثل "مدرستي" و"جامعتي" التي أثبتت جاهزيتها خلال جائحة كورونا، ونجحت في ضمان استمرارية التعليم لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة دون أي تعطيل كبير.

وأشار إلى أن اتخاذ خطوة مؤقتة نحو التعليم الإلكتروني ليس تراجعًا، بل إجراء احترازي يحمي صحة المجتمع، خصوصًا في فترة الانتشار السريع للعدوى. كما شدد على أهمية عدم الاستهانة بالوضع الصحي، مؤكدًا أن الوقاية كانت وما زالت خيارًا وطنيًا مسؤولًا.

موقف وزارة التعليم حتى الآن

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي إعلان رسمي من وزارة التعليم بخصوص تعديل نظام الدراسة أو الانتقال للتعليم عن بعد. الوزارة تتابع الوضع ميدانيًا، وتنسق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة لرصد الحالات في المدارس والجامعات. كما أكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشآت التعليمية، مثل: