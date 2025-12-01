سعر ADA تحت الضغط: تراجع حاد وإشارات فنية تشير لفرص شراء

شهد سوق العملات الرقمية مطلع ديسمبر تصحيح قوي طال معظم العملات الرقمية الكبرى، وكانت كاردانو (ADA) من بين العملات الرقمية الأكثر تضررا، إذ تراجع سعرها بنحو 8% خلال 24 ساعة الماضية.

ورغم الهبوط الحاد، يبرز أحد المؤشرات الفنية المهمة بإشارة إيجابية قد تمهّد لارتداد قريب.

هل يعود الزخم الصاعد؟

تعيش كاردانو فترة صعبة منذ أشهر، إذ يتداول سعر العملة الرقمية ADA حاليا دون 0.40 دولار، أي أقل بنحو 60% من ذروته القريبة المسجلة في منتصف سبتمبر.

كما انخفضت القيمة السوقية إلى أقل من 15 مليار دولار، ما زاد صعوبة حفاظ العملة على مكانها بين أكبر 10 عملات رقمية.

لكن رغم هذه المعطيات السلبية، يرى بعض المحللين بوادر تفاؤل.

حيث أشار المحلل “علي مارتينيز” عبر منصة X إلى أن مؤشر “TD Sequential” أصدر إشارة شراء، وهي أداة اشتهرت بقدرتها على التقاط نقاط الانعكاس المحتملة.

بدوره، حدّد المحلل “ماركوس كورنيفوس” النطاق بين 0.38 و0.40 دولار بوصفه منطقة الطلب الأكبر.

ويرى أنه في حال صمود هذا النطاق، يمكن أن يتحول إلى نقطة انطلاق لموجة صعود سريعة.

وحدد المستوى بين 0.55 و0.60 دولار كأول مقاومة مهمة، بينما قد يدفع الزخم القوي نحو مستويات تتراوح بين 0.82 و0.85 دولار.

وقال “كورنيفوس”:

هذه هي اللحظة التي تحسم اتجاه ADA.

إذا حافظ على القاعدة الحالية، فقد نشهد ارتداد قوي، أما كسرها فيعني تغيّر في الهيكل العام.

في الوقت الراهن، تبدو فرص القوة أعلى، والمخطط ما زال ينبض بالحركة.

ويبدو أن بعض المستثمرين يشاركون هذا التفاؤل؛ إذ كشف المستخدم “سميث” قبل أيام أنه استغل الهبوط الأخير لتعزيز مركزه في ADA، مؤكدا أنه يؤمن بقدرتها على تحقيق ارتفاع قد يصل إلى عشرة أضعاف ليعود السعر فوق 3 دولار.

مؤشرات فنية تدعم فكرة الارتداد:

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى احتمالية انتعاش قصير المدى، إذ يقع حاليا تحت مستوى 30، وهو ما يُعد منطقة بيع مفرط تُفسَّر عادة كفرصة شراء محتملة.

في المقابل، القراءة فوق 70 تعد إشارة إلى منطقة شراء مفرط.

كما تُظهر بيانات “CoinGlass” أن صافي تدفقات ADA إلى منصات التداول كان سلبيا خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت عمليات السحب عمليات الإيداع بشكل واضح.

هذا السلوك يعكس انتقال المستثمرين نحو التخزين الذاتي، ما يقلل من الضغط البيعي الفوري.

