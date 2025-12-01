تراجع حاد يضرب سعر XRP قبل إطلاق صندوق 21Shares

بدأ الشهر الجديد على نفس وتيرة سابقه، إذ يشهد سوق العملات الرقمية موجة هبوط عنيفة أدت إلى تبخر نحو 200 مليار دولار خلال أقل من 12 ساعة.

وبينما لا توجد محفزات واضحة لهذا التراجع، يبدو أن المتداولين ذوي المراكز العالية بالرافعة المالية كانوا السبب الأبرز في الانهيار السريع.

ورغم أن معظم العملات البديلة تأثرت، إلا أن عملة XRP التابعة للريبل كانت من بين الأكثر العملات تضررا.

ففي حين تراجع سعر الايثيريوم ETH بأقل من 6% وBNB بنحو 5%، انخفضت XRP بنسبة 7% لتلامس مستوى 2 دولار في وقت مبكر اليوم على غالبية المنصات.

هذا الهبوط أوصل العملة إلى منطقة دعم قوية، سبق أن أوقفت تراجعات مشابهة في الماضي.

المثير للاهتمام أن انخفاض اليوم يأتي في نمط مشابه للحركة السعرية التي شهدتها XRP سابقا عند اقتراب إطلاق صناديق ETF الفورية للعملة.

إذ شهدت عملة الريبل هبوط ملحوظ بعد إطلاق أول صندوق من هذا النوع عن طريق “Canary Capital” في منتصف نوفمبر، رغم الأداء القوي للصندوق في يومه الأول.

كما حقق صندوق “Bitwise” لأكبر عملات XRP بداية قوية، لكن العملة عادت للانخفاض بالتزامن مع تراجع عام في السوق.

لذلك، يتساءل الكثيرون عمّا إذا كان إطلاق صندوق “21Shares” الفوري المتوقع اليوم—والذي يتتبع مؤشر CME CF المرجعي لسعر XRP مقابل الدولار—يمثّل حدث جديد من نوع البيع عند انتشار الأخبار.

وقد جذبت صناديق XRP ETF الأربعة المدرجة للتداول حتى الآن أكثر من 660 مليون دولار من التدفقات الصافية منذ إطلاق أولها قبل أسابيع قليلة.

ويظل صندوق XRPC الأكبر من بينها بتدفقات تتجاوز 340 مليون دولار، تليه صناديق “Bitwise” و”Franklin” و”Grayscale”.

أما الهبوط إلى 2.04 دولار لحظة كتابة المقال، فيعني أن XRP تزيد من خسائرها منذ بداية العام، بعد أن افتتحت 2025 عند 2.32 دولار.

وهذا الأداء يبدو متناقض تماما مع العام القوي الذي شهدته شركة الريبل التي تقف وراء العملة، والذي يُعتبر الأفضل لها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

هبوط سعر البيتكوين لما دون مستوى 87 ألف دولار وتصفية مراكز تجاوزت 200 مليون دولار في ساعة واحدة

سعر البيتكوين يستقر عند 91 ألف دولار وتعافي عديد العملات الرقمية البديلة

