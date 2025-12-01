HashKey تقترب من الإدراج في هونغ كونغ بينما تتشدّد الصين تجاه خطط العملات المستقرة

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:49 مساءً - اقتربت شركة HashKey Holdings، الشركة الأم لأحد أكبر منصات التداول المرخّصة في هونغ كونغ، خطوة إضافية نحو الإدراج العام، وفقًا لملفات جديدة صادرة عن بورصة هونغ كونغ (HKEX).

يوم الإثنين، نشرت البورصة حزمة معلومات ما بعد الجلسة المكوّنة من 633 صفحة والخاصة بـ HashKey Holdings. وقد صدرت الوثيقة بطلب من بورصة هونغ كونغ ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC).

لا تُنشر حزمة المعلومات بعد الجلسة إلا بعد حصول الشركة على الموافقة الرسمية من لجنة الإدراج في البورصة خلال جلسة الاستماع، ما يعني دون تصريح مباشر أن HashKey تقدّمت خطوة مهمة نحو الإدراج وتتجه إلى طرحها العام الأوّلي (IPO).

وفي الوقت نفسه، شدّدت الوثيقة على أن الصفقة لم تُحسَم بعد:

“لم تتم الموافقة على طلب الإدراج المشار إليه في هذه الوثيقة بعد؛ وقد تقبل البورصة أو تعيد أو ترفض طلب الطرح العام و/أو طلب الإدراج.”

يُعد هذا النص جزءًا من إخلاء المسؤولية المعتاد في بورصة هونغ كونغ، ولا يتعارض مع إشارة الموافقة الضمنية، بل يعني أن الإدراج لا يزال مشروطًا باستكمال مستندات الطرح.

الردهة التجارية لبورصة هونغ كونغ عام 2007. المصدر: Wikimedia

الاهتمام متوقع أن يكون كبيرًا بإدراج HashKey

تأتي التطورات بعد تقارير نُشرت في أكتوبر تفيد بأن HashKey تسعى لإدراج أسهمها في هونغ كونغ هذا العام، لكن تلك التقارير كانت مبنية على مصادر غير معلنة.

تُعد HashKey أكبر منصة تداول عملات رقمية في هونغ كونغ، بحجم تداول بلغ نحو 108 ملايين دولار خلال 24 ساعة عند وقت النشر، وفق بيانات CoinGecko. كما كشفت الوثائق أن جي بي مورغان، وGuotai Junan International، وHaitong International سيعملون كجهات راعية مشتركة للطرح.

ومن المتوقع أن يجذب الطرح اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد أن استثمرت شركة Gaorong Ventures الصينية 30 مليون دولار في HashKey في فبراير، ما منحها صفة “يونيكورن” بقيمة تسبق الاستثمار بلغت حوالي 1.5 مليار دولار رغم أن هذه الأرقام لم تُؤكَّد رسميًا.

كما تسعى الشركة للتوسع عالميًا؛ ففي يناير حصلت شركة HashKey Europe التابعة لها على ترخيص مزوّد خدمات أصول افتراضية من البنك المركزي الإيرلندي.

الصين تعزل قطاع الكريبتو في هونغ كونغ

لا تنظر السلطات الصينية بعين الرضا إلى ازدهار صناعة العملات الرقمية في هونغ كونغ. فبعد إعلان الإطار التنظيمي الجديد للعملات المستقرة وفتح الباب أمام طلبات الترخيص في أغسطس، أبدت شركات صينية كبرى مثل Ant Group وJD.com اهتمامًا بالدخول إلى السوق.

وورد أيضًا أن مؤسسات مثل HSBC وICBC تفكّر في التقدّم بطلبات إصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ.

لكن في أغسطس، أمرت السلطات الصينية الشركات المحلية بالتوقف عن نشر أبحاث أو عقد ندوات حول العملات المستقرة. وفي سبتمبر، نشر موقع Caixin قبل حذف الخبر تقريرًا يفيد بأن الشركات الصينية العاملة في هونغ كونغ قد تُجبَر على الانسحاب من جميع الأنشطة المتعلقة بالكريبتو.

ثم تلا ذلك تقارير في أكتوبر تُفيد بأن شركات التكنولوجيا الصينية ومنها Ant Group وJD.com جمّدت خطط إصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ خوفًا من التداعيات التنظيمية.

ويوم السبت، قالت بنك الشعب الصيني بعد اجتماع مع 12 وكالة حكومية إن “المضاربة على العملات الافتراضية ظهرت مجددًا”، مؤكدة أن “الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعدّ أنشطة مالية غير قانونية”، بما يتماشى مع حظر الصين عام 2021 لتداول وتعدين العملات المشفرة.