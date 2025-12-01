لامين جمال يكشف سبب اختياره تمثيل اسبانيا بدل المغرب

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : لم تكن فكرة تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم بعيدة عن بال نجم برشلونة اليافع لامين جمال، قبل أن يختار الدفاع عن ألوان المنتخب الإسباني لـ"رغبتي في اللعب بكأس اوروبا"، ذلك وفقا لما قاله خلال برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "سي بي أس" الاميركية.

وُلد جمال في منطقة روكافوندا الكاتالونية في اسبانيا من أب مغربي يدعى منير النصراوي وأم من غينيا الاستوائية، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية بعمر الـ15 عاما وتسعة أشهر مع برشلونة بعد أشهر قليلة من انجاز تاريخي للمنتخب المغربي ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر.

ثمّ قاد جمال بعمر الـ17 المنتخب الإسباني لإحراز لقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وأوضح عن امكانية تمثيل المغرب آنذاك "الحقيقة أنّه كان شيئا غريبا. نعم، كان في رأسي أنّني أستطيع اللعب مع المغرب، خصوصا وأن المغرب قد وصل لتوّه إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن في لحظة الحقيقة لم أشك أبدا".

وأضاف "مع كل محبتي واحترامي للمغرب، كنت دائما أرغب في خوض كأس اوروبا واللعب هنا في أوروبا، إذ إن كرة القدم الأوروبية تُشاهَد أكثر وأقرب إلى المستوى الدولي".

وتابع "وبينما أنا في برشلونة، كنت أريد الفوز بكأس أوروبا التي حققتها بفضل الله، والآن أرغب في لعب كأس العالم حيث هناك فرصة للفوز باللقب".