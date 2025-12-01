شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودية للأسماك توافق على بيع 51% من الحريضة للاستزراع المائي بقيمة 33.15 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية،في طريقها صوب التداول فوق حاجز 60 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بفضل الطلب القوي من تجار التجزئة ومخاوف نقص السيولة.



يدعم هذا الارتفاع أيضًا ،هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،بسبب الاحتمالات القوية لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر الجاري.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 2.6% إلى (57.87$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (56.42$)، وسجلت أدنى مستوي عند (56.19$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 5.7%،فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسط صعود معظم أسعار المعادن الثمينة.



•وعلى مدار نوفمبر المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 16%،فى سابع مكسب شهري على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية على الإطلاق.



طلب التجزئة

مع سعي مستثمري التجزئة إلى العثور على أصول مناسبة للتحوط من المخاطر المرتبطة بتحوّل البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، يبرز معدن الفضة كخيار جذّاب وذو تكلفة أقل مقارنة بغيره من الملاذات التقليدية.



ويأتي الارتفاع الحالي في أسعار الفضة مدفوعًا بإدراك متزايد بين تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض ما زال مقوّمًا بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة عند مقارنته بالذهب الذي يتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.



توقعات صعودية

يتوقع العديد من الخبراء أن تواصل الفضة مسارها داخل سوق صاعدة قوية قد تدفعها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.



وتشير التقديرات إلى إمكانية تداولها فوق مستوى 60 دولارًا للأونصة لأول مرة فى التاريخ قبل نهاية هذا العام ، مدعومة بارتفاع الطلب من مستثمري التجزئة وتزايد المخاوف بشأن شح السيولة في الأسواق العالمية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2%،ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الهبوط بعدما أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات النقدية الحِذرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر الجاري.



الفائدة الأمريكية

•صرح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والمحافظ كريستوفر والر، بأن تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر قد يكون مبررًا نظرًا لضعف سوق العمل.



•صرّح كيفن هاسيت، الذي برز كأقوى مرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ، بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 87% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 13%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب على مدار هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة.



نظرة فنية

