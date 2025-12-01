هبوط سعر البيتكوين لما دون مستوى 87 ألف دولار وتصفية مراكز تجاوزت 200 مليون دولار في ساعة واحدة

تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 89 ألف دولار بعد هبوط سريع من مستوى يفوق 91 ألف دولار خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تصفية مراكز شراء بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار في سوق العملات الرقمية، وفق بيانات من “Coinglass” و”CoinGecko”.

هذا الانخفاض الحاد تسبب في إغلاق تلقائي لصفقات يستخدم فيها المتداولون الرافعة المالية للمراهنة على ارتفاع الأسعار.

مع هبوط السعر إلى ما دون مستويات الأمان المحددة مسبقا، تقوم منصات التداول ببيع هذه المراكز تلقائيا لتقليل الخسائر.

ويمتد هذا الهبوط ليعكس استمرار الضغوط التي تشهدها عملة البيتكوين، وسط تقلبات متزايدة مرتبطة بعوامل اقتصادية كبرى.

ويأتي التراجع الأخير عقب أسوأ أداء شهري لسعر البيتكوين في نوفمبر منذ سبع سنوات، إذ أنهت العملة الشهر بخسائر بلغت 18%.

وكانت العملة الرقمية قد لامست مستوى 82,100 دولار قبل أن تعود للصعود فوق 92 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع.

