هيمنة صندوق XRPC: شركة "كاناري كابيتال" تؤكد تصدّر صندوقها لسوق صناديق XRP

أعلنت شركة “Canary Capital” أن صندوقها المتداول بالبورصة والخاص بعملة XRP، المعروف باسم XRPC، أصبح اليوم أكبر من جميع صناديق XRP الفورية الأخرى مجتمعة، وذلك وفقا لبيان جديد أصدرته الشركة المتخصصة في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية.

ويُعد XRPC من أوائل صناديق XRP الفورية التي أُطلقت في الولايات المتحدة، إذ يجري تداوله في بورصة ناسداك ويوفر للمستثمرين تعرض منظّم للعملة الرقمية عبر هيكل ETF تقليدي.

ويتيح الصندوق إمكانية الوصول إلى خصائص شبكة XRP، مثل سرعة التسويات وانخفاض الرسوم، بطريقة مبسّطة للمستثمرين.

وقد وسّعت “Canary Capital” محفظتها من صناديق العملات الرقمية لتشمل صناديق فورية لأصول مثل XRP وHBAR وLTC، بهدف تعزيز تبني المؤسسات المالية التقليدية للعملات المشفّرة.

وفي بيانها الأخير، سلّطت الشركة الضوء على أفضلية XRPC كأول صندوق من نوعه في السوق، وهو ما مكّنه—بحسب قولها—من جذب اهتمام المستثمرين بصورة أكبر مقارنة بالصناديق المنافسة.

وأكدت الشركة أن أداء XRPC يعكس طلب قوي من المستثمرين على الرغم من ازدحام السوق الحالي بعدة منتجات مشابِهة.

