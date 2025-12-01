بيتكوين يهبط 5% في "ضربة الأحد" مع ارتفاع حدة التصفية

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:49 مساءً - فشل سعر بيتكوين في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتراجع بنحو 5% خلال ثلاث ساعات فقط يوم الأحد.

أمضى الأصل معظم عطلة نهاية الأسبوع متداولًا قرب 91,500 دولار، حيث بدا أنه يدخل مرحلة تجميع مع نهاية الشهر، لكنه انخفض فجأة إلى 86,950 دولارًا على منصة Coinbase، وفقًا لبيانات TradingView.

وجاء الهبوط الذي بلغ ما يقرب من 5% مباشرة بعد أول إغلاق أسبوعي إيجابي لبيتكوين خلال أربعة أسابيع، إذ أنهت بيتكوين (BTC) الأسبوع عند 90,411 دولارًا.

وأشار تقرير Kobeissi Letter إلى أن “ليالي الجمعة والأحد كثيرًا ما تأتي بحركات كبيرة في أسواق الكريبتو هذا العام”، مضيفًا أن الهبوط حدث من دون أي محفز إخباري واضح.

انهيار بقيمة 4,500 دولار في بيتكوين ليلة الأحد. المصدر: TradingView

مزيد من المراكز المرفوعة تمت تصفيتها

عزا Kobeissi الانخفاض المفاجئ إلى “اندفاع مفاجئ في حجم البيع أدى إلى سلسلة من عمليات البيع المتتالية، وهي ظاهرة تفاقمت بسبب المستويات التاريخية من المراكز ذات الرافعة المالية التي جرى تصفيتها”.

وأضاف: “سوق الكريبتو الهابط هذا ما يزال هيكليًا بطبيعته. ولا نرى أن هذا تراجعٌ ناتج عن عوامل أساسية”.

جرى تصفية أكثر من 180,000 متداول خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي تصفيات بلغ 539 مليون دولار معظمها خلال الساعات الأخيرة بحسب CoinGlass.

وشكلت المراكز الطويلة نحو 90% من تلك التصفية، خاصة في BTC وEther المُرمز (ETH).

أسوأ أداء لشهر نوفمبر منذ عام 2018

شهدت بيتكوين أسوأ شهر لها هذا العام، وأسوأ أداء لشهر نوفمبر منذ 2018، إذ أنهت الشهر على تراجع بنسبة 17.49% وفقًا لبيانات CoinGlass.

وكانت قد تراجعت بنسبة 36.57% في نوفمبر 2018 خلال ذروة السوق الهابطة.

ورغم ذلك، بقي المحلل “Sykodelic” متفائلًا، قائلاً: “في الواقع، هذا بداية جيدة للشهر.”

وأوضح أنه لم يحدث ضخّ في يوم الأحد، وأن فجوة CME قد أُغلقت بالفعل، وتمت تصفية 400 مليون دولار من المراكز الطويلة. وأضاف: “تمّت إزالة سيولة الجانب الهابط أولًا، وهذا ما نريد رؤيته.”