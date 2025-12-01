شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يشيد بفتح السفارة الروسية في عدن ويبحث مع السفير كودروف تعزيز التعاون الثنائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، سعادة الدكتور يفغيني كودروف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا.

ورحّب الرئيس الزُبيدي في مستهل اللقاء بالسفير كودروف، مشيدًا بقرار الخارجية الروسية فتح سفارة لروسيا الاتحادية في العاصمة عدن، بوصفه خطوة مهمة تعزز الشراكة والتنسيق بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحمد الغيثي عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة، والدكتور صالح محسن الحاج رئيس هيئة الشؤون الخارجية، مناقشة المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، والجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة والحكومة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتعزيز الإصلاحات في مؤسسات الدولة، ومواصلة مسار التعافي الاقتصادي.

كما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين بلادنا وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها توسيع فرص الاستثمار والنطاق الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى مخرجات زيارة الرئيس الزُبيدي إلى موسكو في أكتوبر الماضي ولقاءاته بالمسؤولين في الحكومة الروسية.