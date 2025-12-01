شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يشيد باستقرار سقطرى ويؤكد جاهزية القوات الجنوبية لحماية الأرخبيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطّلع الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، على الأوضاع العسكرية والأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، مشيدًا بحالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من القيادات العسكرية والأمنية في سقطرى، يتقدمهم العميد الركن علي عمر كفاين قائد محور سقطرى قائد اللواء الأول مشاة، والعميد الركن محسن الجحافي قائد لواء الدفاع الساحلي، والعميد الركن محمد أحمد السقطري قائد اللواء الثالث حماية، والعميد الركن محمد علي الدكسمي مدير أمن المحافظة.

وثمّن الرئيس الزُبيدي الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن وتعزيز السكينة العامة، مؤكدًا أن حالة الاستقرار الراهنة جعلت من سقطرى وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من مختلف الدول.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية، وتعزيز التنسيق واليقظة الأمنية بين مختلف الوحدات، بما يسهم في الحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها المحافظة.

من جانبهم، استعرض القادة الأمنيون والعسكريون سير العمل في مختلف القطاعات، مؤكدين جاهزيتهم التامة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والاستمرار في أداء المهام الوطنية الموكلة إليهم لحماية المكتسبات الوطنية في جزيرة سقطرى وفي أي موقع يستدعيه الواجب الوطني.

حضر اللقاء اللواء الركن سيف علي أبو عمر، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.