تعيين د. صدام عبدالله وكيلاً أول في وزارة الخارجية

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن — جرى تداول معلومات بشأن تعيين الدكتور صدام عبدالله وكيلاً أول في وزارة الخارجية، في خطوة لافتة على مستوى الوزارة. ويُعد الدكتور صدام من أعضاء هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة عدن، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن يوضح تفاصيل القرار أو توقيت تنفيذه.

