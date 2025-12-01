محكمة بنغالية تحكم بسجن نائبة بريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حُكم على النائبة العمالية البريطانية توليب صديق غيابيا بالسجن عامين في محاكمة فساد في بنغلاديش.

استقالت النائبة العمالية من منصبها الوزاري في وقت سابق من هذا العام بعد اتهامها بتلقي قطعة أرض بشكل غير قانوني من خالتها. وكانت تُحاكم غيابيًا.

اتُهمت السيدة صديق باستغلال نفوذها على خالتها الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة للبلاد، لتأمين قطع أرض بشكل غير قانوني لأفراد عائلتها في ضواحي العاصمة دكا.

وكانت خالة النائبة البريطانية، الشيخة حسينة، عزلت من منصبها كرئيسة للوزراء العام الماضي، وحُكم عليها بالإعدام منذ ذلك الحين، على الرغم من فرارها إلى الهند قبل أن يتم القبض عليها.

وصفت السيدة صديق، نفسها بأنها "ضرر جانبي" في حملة حكومة بنغلاديش الجديدة ضد السيدة حسينة، وصرحت سابقًا بأن المحاكمة استندت إلى "اتهامات ملفقة ودوافعها ثأر سياسي واضح". ردًا على الحكم الصادر يوم الاثنين، قالت السيدة صديق إن "العملية برمتها كانت معيبة وهزلية من البداية إلى النهاية".

وأضافت: "إن نتيجة هذه المحكمة الصورية متوقعة بقدر ما هي غير مبررة". آمل أن يُعامل هذا "الحكم" المزعوم بالازدراء الذي يستحقه. لطالما كان تركيزي منصبًا على ناخبي في دائرتي هامبستيد وهايغيت، وأرفض أن أُشتت انتباهي بالسياسة القذرة في بنغلاديش."

استقالة

وكانت النائبة العمالية استقالت من منصبها الوزاري في وقت سابق من هذا العام بعد أن واجهت دعوات بالاستقالة بسبب صلاتها بالسيدة حسينة.

واتُهمت لاحقًا بتلقي قطعة أرض بشكل غير قانوني من عمتها.

ولم يعثر تحقيق أجراه السير لوري ماغنوس، مستشار السير كير ستارمر للأخلاقيات، على "أدلة على مخالفات".

ومع ذلك، قال إنه "من المؤسف" أن السيدة صديق لم تكن أكثر وعيًا "بالمخاطر المحتملة على سمعتها" الناجمة عن صلاتها بعمتها.

يشار إلى أنه لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين المملكة المتحدة وبنغلاديش.

مخاوف عميقة

وفي الأسبوع الماضي، كتبت مجموعة من المحامين البريطانيين البارزين والوزراء السابقين رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن "مخاوف عميقة" بشأن محاكمة السيدة صديق في بنغلاديش.

وكتبت المحامية شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير، والسير روبرت باكلاند، الذي شغل منصب وزير العدل، ودومينيك غريف، المدعي العام السابق، أن الإجراءات الجنائية ضد السيدة صديق كانت "مصطنعة وطريقة مُدبرة وغير عادلة "متابعة المقاضاة".

وكتب المحامون أن السيدة صديق لم تُتح لها "فرصة مناسبة للدفاع عن نفسها". وقالوا: "إنها تُحاكم غيابيًا دون مبرر، والإجراءات أقل بكثير من معايير العدالة المعترف بها دوليًا".

ووقّع على الرسالة أيضًا المحاميان البارزان فيليب ساندز وجيفري روبرتسون.

ودعوا السلطات البنغلاديشية إلى عرض جميع الادعاءات على محامي السيدة صديق "حتى تتاح لها فرصة عادلة لمناقشتها".