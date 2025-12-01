شكرا لبحثكم عن خبر لملس والحريزي يدشّنان افتتاح القسم (B) من مشروع “فاملي جاردينس” في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لملس والحريزي يدشّنان افتتاح القسم (B) من مشروع “فاملي جاردينس” في الشيخ عثمان

افتتح وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس صباح اليوم القسم (B) من مشروع حديقة “فاملي جاردينس” في مديرية الشيخ عثمان، وهو القسم الأول الذي اكتمل تنفيذه ضمن المشروع المكوّن من ثلاثة أقسام A – B – C، حيث لا يزال العمل جاريًا في القسمين A و C لاستكمالهما خلال الفترة القادمة.

وجرى الافتتاح بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الطرق والجسور المهندس حسن عوض العقربي, ووكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع المهندس غسان الزامكي، إضافة إلى مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية

ويأتي تنفيذ مشروع “فاملي جاردينس” بتمويل مشترك بين القطاع الخاص والسلطة المحلية في المديرية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين المظهر الحضري وتوفير مساحات خضراء ترفيهية لأهالي المنطقة. وأشاد المسؤولون بالمستوى الذي ظهر به القسم (B)، مؤكدين أن استكمال بقية الأقسام سيمثل إضافة نوعية للمديرية ومتنفسًا مهمًا للعائلات في العاصمة عدن.