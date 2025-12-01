Galaxy: سوق الإقراض بالعملات المشفّرة بقيمة 25 مليار دولار بات تقوده جهات “شفافة”

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:49 مساءً - أصبح سوق الإقراض بالعملات المشفّرة أكثر شفافية من أي وقت مضى تقوده جهات مثل Tether وNexo وGalaxy وقد وصل حجم القروض القائمة إلى ما يقارب 25 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

وفقًا لبحث صادر عن Galaxy Research، ارتفع حجم سوق الإقراض المشفّر بأكثر من 200% منذ بداية 2024، وهو الآن عند أعلى مستوى له منذ ذروة الربع الأول من 2022، رغم أنه لم يعد بعدُ إلى مستواه القياسي السابق البالغ 37 مليار دولار.

رئيس الأبحاث في Galaxy، أليكس ثورن، قال إن الاختلاف الجوهري بين السوق الآن ومرحلة الذروة السابقة هو ظهور منصات مركزية جديدة وأكثر شفافية، مضيفًا أنه فخور بالبيانات المنشورة وشفافية المساهمين فيها، واصفًا الأمر بأنه “تغيير كبير عمّا شهدته الدورات السوقية السابقة”.

شهد قطاع الإقراض بالعملات المشفرة ظهور العديد من المنصات الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية. المصدر: Alex Thorn

هيمنة Tether ولاعبين جدد على سوق الإقراض المركزي (CeFi)

خلال ذروة الدورة الماضية، كانت السوق تهيمن عليها منصات قليلة مثل:

Genesis، BlockFi، Celsius وVoyager وهي المنصات التي تضرّرت بشدة بسبب انكشافها على FTX قبل انهياره في نوفمبر 2022.

Celsius كانت قد أعلنت إفلاسها مسبقًا في يوليو 2022 بسبب ارتباطها بصندوق Three Arrows Capital.

لكن مع خروج معظم المنصات المرتبطة بـ FTX، يرى ثورن أن الفراغ تم ملؤه بجهات أكثر شفافية وممارسات أكثر صحة.

ووفقًا لبيانات Galaxy، تتصدر Tether السوق بقروض قائمة تبلغ 14.6 مليار دولار تمثّل نحو 60% من الحصة السوقية حتى 30 سبتمبر، تليها Nexo بقيمة 2 مليار دولار، ثم Galaxy في المرتبة الثالثة بحجم قروض يصل إلى 1.8 مليار دولار.

Tether تنشر تقارير ربع سنوية، بينما توفر Galaxy وCoinbase بياناتهما عبر تقارير مالية علنية. أما Nexo فتزوّد Galaxy Research ببيانات تفصيلية بشكل استباقي.

كما أصبح المقرضون المركزيون أكثر تحفظًا منذ انهيارات 2022، إذ اختفى الإقراض غير المضمون تقريبًا، مع اعتماد معايير أكثر صرامة للتحكّم بالمخاطر، واعتماد الضمان الكامل، وتوسيع الشفافية استعدادًا للإدراج العام وجذب رؤوس أموال مؤسسية.

الإقراض اللامركزي يحقق أعلى مستوى على الإطلاق

في المقابل، وصل إجمالي قيمة القروض القائمة على بروتوكولات DeFi إلى مستوى قياسي جديد بنهاية الربع الثالث، بارتفاع 54.8% إلى 41 مليار دولار، بحسب Galaxy.

وبالجمع بين منصات DeFi ومنصات الإقراض CeFi، بلغ إجمالي القروض المضمونة بالعملات المشفّرة 65.4 مليار دولار عند نهاية الربع وهو أعلى مستوى مسجّل حتى الآن.