Grayscale تستعد لإطلاق أول صندوق ETF فوري لعملة Chainlink في الولايات المتحدة عبر تحويل الثقة

تام شمس - الاثنين 1 ديسمبر 2025 05:49 مساءً - تستعد شركة إدارة الأصول المشفرة Grayscale لإطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة (ETF) فوري لعملة Chainlink في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره مؤسّس ETF Institute نيت جيراسي.

وقال جيراسي في منشور على منصة X يوم الأحد:

“من المقرر إطلاقه هذا الأسبوع… أول صندوق LINK فوري. ستتمكن Grayscale من ترقية/تحويل صندوق Chainlink الخاص إلى ETF.”

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه صندوق LINK آخر من مدير الأصول المشفرة المنافس Bitwise الموافقة.

توقعات جيراسي تتماشى مع تقديرات Bloomberg Intelligence، حيث رجّح كبير محللي صناديق المؤشرات لدى بلومبيرغ، إريك بالكوناس، إطلاق المنتج في 2 ديسمبر.

وفي الأسبوع الماضي، توقّع بالكوناس “تدفّقًا ثابتًا” لأكثر من 100 صندوق محتمل خلال الأشهر الستة المقبلة، وشارك لقطة شاشة تُظهر موعد الإطلاق المتوقع لصندوق LINK التابع لغرايسكيل.

وكتب بالكوناس على X في 24 نوفمبر:

“هناك 5 صناديق ETF فورية للعملات المشفرة ستُطلق خلال الأيام الستة المقبلة. بعد ذلك، لا نملك مواعيد دقيقة، لكننا نتوقع تدفقًا مستمرًا (ربما أكثر من 100 خلال الأشهر الستة القادمة).”

وكغيره من صناديق الشركة، سيكون Grayscale Chainlink Trust عبارة عن تحويل لصندوق LINK الخاص بالشركة إلى ETF، بعد خمس سنوات من إطلاقه للمرة الأولى في أواخر 2020.

وسيحقق المنتج عوائده من خلال تتبّع السعر الفوري لعملة LINK، إضافةً إلى العوائد الناتجة عن تحصيص LINK.

غرايسكيل أعربت سابقًا عن تفاؤلها بنظام Chainlink البيئي، واصفةً إياه في تقرير بحثي بأنه “نسيج الربط الحيوي” الذي يصل بين عالم العملات المشفرة والتمويل التقليدي.

وقد فتح تغيّر قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هذا العام الباب أمام تدفّق صناديق العملات المشفرة، مع موافقة الهيئة على صناديق مرتبطة بأصول مثل Solana وXRP وDogecoin خلال العام.

وفي الشهر الماضي، أطلقت Grayscale أيضًا صندوق ETF فوري لكلٍ من XRP وDOGE.