محلل: البيتكوين يتفوق على الذهب والفضة خلال العقد الماضي

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - تفوق البيتكوين (BTC) على الذهب والفضة بفارق كبير منذ عام 2015، محققاً مكاسب بلغت 27,701%، مقارنة بارتفاع الفضة بنسبة 405% والذهب بنسبة 283% خلال الفترة نفسها، وفقاً للكاتب والمحلل آدم ليفينغستون.

وكتب ليفينغستون في منشور عبر منصة X: “حتى إذا تجاهلنا السنوات الست الأولى من عمر البيتكوين، إرضاءً لمن يشتكون من مقارنة الأطر الزمنية، فإن الذهب والفضة يتخلفان بشكل واضح عن الأصل الأبرز”.

من جهته، علّق المدافع عن الذهب بيتر شيف، أحد أبرز منتقدي البيتكوين، قائلاً لليفينغستون إنه ينبغي مقارنة أداء هذه الأصول خلال السنوات الأربع الماضية فقط بدلاً من عشر سنوات. وأضاف: “الأوقات تغيّرت. زمن البيتكوين قد انتهى”.

أداء سعر البيتكوين مقارنة بالذهب والفضة منذ 2015. المصدر: آدم ليفينغستون

وردّ مات غوليهير، الشريك المؤسس لشركة إدارة ثروات البيتكوين Orange Horizon Wealth، بأن أسعار السلع تميل على المدى الطويل إلى “التقارب” مع تكاليف الإنتاج.

وقال: “عندما ترتفع الأسعار، يزداد الإنتاج، ما يؤدي إلى تضخم المعروض بوتيرة أسرع ويُعيد الأسعار إلى الانخفاض، إلا إذا كان الأصل ذا معروض ثابت”.

وأضاف: “هناك اليوم مصادر للذهب والفضة لم يكن من المجدي اقتصادياً استخراجها قبل عام، لكنها أصبحت مربحة عند المستويات السعرية الحالية”.

ويستمر الجدل بين أنصار المعادن الثمينة ومؤيدي البيتكوين حول أي الأصول يُعد مخزناً أفضل للقيمة على المدى الطويل، في وقت تشهد فيه المعادن الثمينة قفزات سعرية تاريخية، بينما يتباطأ أداء البيتكوين ويتراجع الدولار الأميركي بنحو 10% مقابل العملات الرئيسية.

وسجّل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً بلغ نحو 4,533 دولاراً للأونصة في عام 2025، كما بلغت الفضة غير المعروضة في الرسم مستوى تاريخياً يقارب 80 دولاراً للأونصة خلال العام نفسه. المصدر: TradingView

الدولار الأميركي ينهي 2025 على تراجع، وتيسير الفيدرالي قد يدفع الأصول النادرة إلى الصعود

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عقد، وفقاً لمقدم البرامج الإعلامية إيثان رالف، الذي أشار إلى تراجع مؤشر الدولار الأميركي (DXY) بنحو 10% خلال عام 2025.

ويقيس مؤشر DXY قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، تشمل اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري.

مؤشر الدولار الأميركي تراجع بنحو 10% في عام 2025. المصدر: Barchart

وبحسب المحلل آرثر هايز، فإن تراجع قيمة الدولار والسياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيشكلان محفزاً إيجابياً لأسعار الأصول النادرة، بما في ذلك الذهب والفضة والبيتكوين.