صعوبة تعدين البيتكوين تسجّل آخر تعديل في 2025 مع توقع ارتفاعها في يناير

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 03:00 مساءً - ارتفعت صعوبة تعدين شبكة البيتكوين (BTC)، التي تمثل مستوى التحدي الحسابي اللازم لإضافة كتلة جديدة إلى السجل، بشكل طفيف إلى 148.2 تريليون في آخر تعديل لعام 2025، مع توقعات بارتفاعها مجدداً في يناير 2026.

وبحسب بيانات CoinWarz، من المتوقع أن يجري التعديل التالي لصعوبة التعدين في 8 يناير 2026 عند ارتفاع الكتلة 931,392، على أن ترتفع الصعوبة إلى نحو 149 تريليون.

وتبلغ متوسطات زمن إنتاج الكتل حالياً نحو 9.95 دقائق، أي أقل بقليل من الهدف البالغ 10 دقائق، ما يشير إلى أن الصعوبة سترتفع على الأرجح لإعادة زمن الكتل إلى المستوى المستهدف.

سجل صعوبة تعدين البيتكوين بين عامي 2014 و2025. المصدر: CoinWarz

وسجّلت صعوبة التعدين مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، مع زيادتين حادتين في سبتمبر تزامناً مع موجة صعود البيتكوين، قبل أن ينهار السعر لاحقاً في الانهيار التاريخي للأسواق خلال أكتوبر.

ويعني ارتفاع صعوبة التعدين أن المعدّنين سيضطرون إلى إنفاق موارد حسابية وطاقة أكبر للحفاظ على قدرتهم التنافسية، ما يضيف عبئاً جديداً إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع كثيف رأس المال.

تعديل الصعوبة يحمي لامركزية الشبكة وسعر البيتكوين

تضمن صعوبة تعدين شبكة البيتكوين عدم تعدين الكتل بسرعة مفرطة أو ببطء شديد، وذلك من خلال ضبط مستوى التحدي اللازم لاستخراج الكتل وإضافتها إلى السجل النقدي اللامركزي.

ويجري تعديل الصعوبة كل 2016 كتلة، أي ما يقارب كل أسبوعين، استناداً إلى متوسط زمن إنتاج الكتل. فإذا تم تعدين الكتل بسرعة أكبر من اللازم، تُرفع الصعوبة لإبقاء الزمن قريباً قدر الإمكان من 10 دقائق، والعكس صحيح.

مؤشر يوضح تقدم الكتل نحو فترة التعديل التالية. المصدر: CoinWarz

وتضمن آلية التعديل الديناميكي هذه عدم قدرة أي مُعدّن منفرد على السيطرة على الشبكة من خلال تشغيل عدد كبير من أجهزة التعدين أو إضافة قوة حسابية غير متناسبة خلال فترة قصيرة، ما يحافظ على درجة كافية من اللامركزية.

وقد يحدث ما يُعرف بهجوم 51% إذا سيطر مُعدّن واحد أو مجموعة مُعدّنين متواطئين على غالبية القدرة الحسابية للشبكة، وهو ما قد يؤدي إلى المركزية، والإنفاق المزدوج، وانهيار القيمة الجوهرية للبيتكوين، مع تأثير بالغ على سعرها.

ولا يزال معدل الهاش لشبكة البيتكوين، وهو مؤشر على إجمالي القدرة الحسابية التي تؤمّن الشبكة، في مسار صعودي مستمر. المصدر: CryptoQuant

وحتى في حال عدم وقوع هجوم 51%، فإن امتلاك مُعدّن واحد موارد حسابية هائلة قد يسمح له بتعدين الكتل بوتيرة متسارعة، وجمع معظم مكافآت الكتل، ثم بيع البيتكوين في السوق، ما يولد ضغط بيع قوي قد يؤثر سلباً في السعر.

ومن خلال ضبط صعوبة التعدين بشكل ديناميكي بما يتناسب مع إجمالي الموارد الحسابية المستخدمة على شبكة البيتكوين، يحافظ البروتوكول على لامركزيته ويحمي سعر البيتكوين عبر ضمان جدول إصدار ثابت ومنتظم.