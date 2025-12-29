تقلبات عنيفة في سعر الفضة بنسبة 6% صعودًا و10% هبوطًا تعكس تقلبات سوق العملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - واصلت أسعار الفضة تسجيل قمم جديدة في ظل طفرة أسواق المعادن الثمينة، حيث تداول الأصل خلال عطلة نهاية الأسبوع بأسلوب يشبه إلى حدّ كبير سلوك العملات الرقمية من حيث التقلبات الحادة.

وسجّلت الفضة مستوى قياسيًا جديدًا قرب 84 دولارًا يوم الأحد، فيما دفعت موجة الطلب على الذهب سعره إلى مستويات غير مسبوقة تقارب 4,530 دولارًا. في المقابل، واصل سوق العملات الرقمية حالة التذبذب.

وبحسب ما أشار إليه تقرير نشرته نشرة The Kobeissi Letter يوم الأحد، شهدت الفضة تقلبات استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ قفز سعرها بنسبة 6% قبل أن يهبط بنسبة 10% خلال ساعة واحدة فقط.

وجاء في التقرير:

“ما يحدث في سوق الفضة الآن جنوني تمامًا: عند الساعة 6:20 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، وبعد 20 دقيقة فقط من افتتاح تداول العقود الآجلة، قفز سعر الفضة إلى مستوى قياسي بلغ 83.75 دولارًا، بارتفاع قدره 6%. وبحلول الساعة 7:30 مساءً، هبط السعر إلى 75.15 دولارًا، ما يعني محو 10% من قيمته خلال 70 دقيقة.”

الفضة تتقلب كأنها بيتكوين

ورغم أن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة تُعد تقليديًا أكثر استقرارًا، فإن الفضة تُعرف تاريخيًا بأنها أكثر تقلبًا من الذهب.

ومع اقتراب تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلفًا لجيروم باول في عام 2026، تتزايد التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة في ظل قيادة أقل تشددًا وأكثر انسجامًا مع سياسات الرئيس دونالد ترامب.

خفض أسعار الفائدة يعني عوائد أقل على السندات، ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو السلع، وعلى رأسها الذهب والفضة. كما يعزز الطلب على الفضة استخدامها الصناعي الواسع في تصنيع العديد من المنتجات، فضلًا عن كونها جزءًا من ما يُعرف بـ”تجارة تآكل قيمة العملة”، في إشارة إلى تراجع الثقة طويلة الأجل في الدولار الأميركي نتيجة التضخم النقدي.

بيتكوين لم تلحق بالموجة بعد

في حين تشهد الفضة والذهب ارتفاعات مدفوعة جزئيًا بتوقعات خفض الفائدة، ظلّ أداء بيتكوين (BTC) وسوق العملات الرقمية عمومًا شبه ثابت خلال ديسمبر. فقد انخفض سعر بيتكوين بنحو 0.5% خلال الثلاثين يومًا الماضية ليستقر عند 90,160 دولارًا وقت النشر، وفق بيانات CoinGecko.

وبشكل عام، كان العام صعبًا على السوق، فبالرغم من بلوغ بيتكوين أعلى مستوى تاريخي له عند 120,000 دولار في أوائل أكتوبر، إلا أنه يحتاج إلى ارتفاع بنحو 6.5% ليُنهي العام على مكاسب.