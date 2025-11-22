مهلة أخيرة لحاملي تأشيرات الزيارة في السعودية.. وغرامات تنتظر المخالفين بعد هذا التاريخ

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 22 نوفمبر 2025 04:13 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مرونة الأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين والزائرين داخل المملكة، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق مبادرة جديدة تتعلق بتمديد تأشيرات الزيارة المنتهية، بكافة أنواعها ومسمياتها، لتمكين المستفيدين من المغادرة النهائية خلال فترة زمنية محددة.

الداخلية السعودية تمنح حاملي تأشيرات الزيارة مهلة أخيرة 45 يوم لمغادرة المملكة

وتنص المبادرة على إتاحة الفرصة للزوار الذين انتهت تأشيراتهم، لأي سبب كان، للاستفادة من تمديد نظامي للتأشيرة بهدف تسهيل إجراءات المغادرة النهائية، تبدأ فترة التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من شهر محرم لعام 1447هـ، وتمتد لمدة 30 يوم.

شروط الاستفادة من التمديد

حددت الجوازات عدد من المتطلبات الواجب الالتزام بها للاستفادة من هذه المبادرة، أبرزها:

سداد كافة الرسوم المستحقة بحسب اللوائح النظامية.

دفع الغرامات التي تم فرضها نتيجة تأخير المغادرة أو انتهاء صلاحية التأشيرة.

هذه الخطوة تعكس حرص الجهات المختصة على الموازنة بين تسهيل الإجراءات الإدارية من جهة، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة من جهة أخرى.

آلية التقديم للاستفادة من المبادرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة يمكنهم تقديم الطلبات إلكترونيا، من خلال خدمة "تواصل" المتاحة على منصة وزارة الداخلية "أبشر".

وتعد هذه المنصة بوابة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بسهولة وفعالية، مما يعزز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

دعوة للاستفادة من المهلة المحددة

دعت الجوازات جميع الأفراد المعنيين بهذه المبادرة إلى المسارعة في الاستفادة منها خلال المهلة الممنوحة، والتي تم تحديدها بثلاثين يوم فقط من تاريخ انطلاقها.

وشددت على أهمية عدم التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجنب لأي تبعات نظامية قد تنجم عن انتهاء المهلة دون تصحيح الوضع القانوني.

رؤية تنظيمية تعكس التيسير والانضباط

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي تنفذها الجهات المختصة لتحسين بيئة الإقامة والتنقل داخل المملكة، وتعزيز سمعة النظام الإداري السعودي كمنظومة تتسم بالانضباط والرحمة في آن واحد.

فهي لا تكتفي بتطبيق القانون، بل تسعى إلى منح فرص تصحيحية عادلة، خاصة للزائرين الذين قد يواجهون ظروف استثنائية تحول دون التزامهم بالمواعيد المحددة لمغادرتهم.

توازن بين تطبيق النظام والتسهيل الإنساني

إن تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية يمثل نموذج واقعي لسياسة تجمع بين الحزم في تطبيق القوانين والمرونة في الاستجابة للواقع البشري.

فالخطوة تفتح الباب لتسوية أوضاع الزائرين بشكل قانوني ومنظم، بما يسهم في حفظ حقوق الأفراد والدولة، ويعزز من صورة المملكة كمكان يراعي التنظيم والإنسانية في آن معًا.