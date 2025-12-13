شكرا لبحثكم عن خبر من هو أبو مرداع.. الذي أبكى السعوديين برحيله؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي، أمس، الأول الخميس صانع المحتوى السعودي عبد الله بن مرداع القحطاني، المعروف باسم «أبو مرداع»، إثر حادث سير مأساوي وقع في منطقة حائل، ما شكّل صدمة واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

وأثار نبأ الوفاة تفاعلاً كبيراً على مختلف المنصّات الرقمية، حيث نعاه عدد من الفنانين وصنّاع المحتوى والجمهور، مستذكرين حضوره العفوي وابتسامته الدائمة التي جعلته قريباً من قلوب متابعيه.

كما توالت رسائل التعزية والدعاء من جمهور واسع من المتابعين والمشاهير، مؤكدين أن رحيل أبو مرداع ترك أثراً كبيراً في مجتمع المحتوى الرقمي.

وفي تفاصيل الحادث، أظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مركبة متضررة بشكل كبير قرب موقع الحادث، ويُعتقد أنها السيارة التي كان يستقلها أبو مرداع برفقة صديقه المعروف باسم «أبو حصة». وتشير المعلومات الأولية إلى فقدان السيطرة على المركبة أثناء السير على أحد الطرق المؤدية إلى مدينة حائل.

وتمت الصلاة على الراحل عبد الله بن مرداع آل عاطف القحطاني، اليوم، في جامع الراجحي بعد صلاة الجمعه، ووري جثمانه في مقبرة صديان.

ومن جانب آخر، طمأن شقيق «أبو حصة» المتابعين عبر منصة «سناب شات» على حالة شقيقه الصحية، مؤكداً أنه لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في العناية المركزة، قائلاً: «بو حصة بخير.. إن شاء الله إنها سهلة».

ويُعد أبو مرداع من أبرز صنّاع المحتوى الكوميدي في السعودية، إذ اشتهر بتقديم محتوى بسيط وعفوي يستلهم المواقف اليومية، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة على منصّات «سناب شات» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«فيسبوك»، تجاوز عدد متابعيه فيها مئات الآلاف.