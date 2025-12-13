شكرا لبحثكم عن خبر الحضيض الشمسي.. ما هو وكيف يمكن رؤيته؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في رحابة الفضاء، تدور الكواكب والأجرام السماوية حول الشمس في مسارات بيضاوية، وليست دائرية كما كان يُعتقد سابقا، ومن أبرز النقاط في هذه المدارات هي الحضيض الشمسي، أي النقطة التي يقترب فيها الكوكب أو الجسم السماوي أكثر ما يمكن من الشمس. هذه الظاهرة ليست مجرد رقم فلكي؛ بل لها تأثيرات مهمة على حركة الكواكب وسلوك المذنبات، وتكشف لنا الكثير عن ديناميكية النظام الشمسي.

ما هو الحضيض الشمسي؟

الحضيض الشمسي هو أقرب نقطة للكوكب أو الجرم السماوي إلى الشمس في مداره. كلمة "الحضيض" مشتقة من اليونانية: "peri" تعني حول، و"helios" تعني الشمس. بالنسبة للأرض، يحدث الحضيض سنويا في أوائل يناير، حيث يقترب كوكبنا من الشمس لمسافة حوالي 91.4 مليون ميل.

على الرغم من أن مدار الأرض ليس دائرة كاملة، فإن الفرق بين نقطة الحضيض ونقطة الأوج (أبعد نقطة عن الشمس) يبلغ نحو 3 ملايين ميل فقط. هذا الاختلاف الطفيف لا يؤثر بشكل كبير على مناخ الأرض أو فصول السنة، التي تتحدد أساسًا بميل محور الأرض بالنسبة لمستوى مدارها.

اكتشاف الحضيض

لم يكن مفهوم المدارات الإهليلجية والحضيض واضحا في البداية. إلا أن يوهانس كيبلر في القرن السابع عشر أجرى ثورة حقيقية في فهم حركة الكواكب. في عام 1604، استخدم كيبلر ملاحظات دقيقة للمريخ ليقترح أن الكواكب تتحرك في مدارات بيضاوية، وأن الشمس تقع في إحدى بؤرتي المدار، وليس في المركز تماما.

هذا الاكتشاف كان خطوة تاريخية، إذ قلب الفكرة التقليدية التي كانت ترى المدارات دائرية، وأرسى الأساس لما نعرفه اليوم عن حركة الكواكب وسلوك الأجرام السماوية.

تأثير الحضيض على حركة الكواكب

مدارات الكواكب تختلف في درجة انحرافها؛ فبينما تمتلك الزهرة ونبتون مدارات شبه دائرية، يمتلك عطارد مدارا شديد الانحراف. ويؤثر هذا الانحراف على سرعة الكوكب، فهو يتحرك أسرع عند أقرب نقطة من الشمس وأبطأ عند أبعد نقطة. بالنسبة للأرض، التغير في السرعة طفيف جدا بسبب قرب مدارها من الدائرة الكاملة، لكن هذا الاختلاف يظل موجودا ويؤثر بشكل محدود على حسابات الزمن والفلك.

الحضيض والمناخ

على الرغم من قرب الأرض من الشمس خلال الحضيض، فإن ذلك لا يغير فصول السنة. السبب الحقيقي لتغير الفصول هو ميل محور الأرض، الذي يحدد كمية ضوء الشمس التي تتلقاها كل منطقة على سطح الكوكب. الفرق الطفيف في المسافة بين الحضيض ونقطة الأوج لا يؤثر إلا قليلا جدا على الإشعاع الشمسي المستلم.

المذنبات والانحرافات العالية

المذنبات، على عكس الكواكب، تتبع غالبا مدارات شديدة الانحراف حول الشمس. هذه الأجسام أكثر حساسية للجاذبية، ما يجعل نقطة حضيضها تختلف كثيرا من مدار لآخر. عند مرور المذنب بالحضيض، يتعرض لأشعة الشمس المكثفة، ما يؤدي إلى تبخر الغاز والغبار من سطحه، مكوّنا الذيل الساطع المميز الذي يمكن رؤيته من الأرض.

هل يمكن ملاحظة الحضيض؟

الحضيض نفسه لا يُرى بالعين المجردة، فهو مجرد نقطة في مدار الأرض. لكن تأثيره يصبح مرئيا عند مراقبة المذنبات، خصوصا تلك التي تتبع مدارات شديدة الانحراف. عند اقترابها من الشمس في نقطة الحضيض، تصبح المذنبات أكثر نشاطًا، مشكّلة ذيولًا مضيئة مذهلة يمكن رصدها باستخدام التلسكوبات أو حتى بالعين المجردة في ظروف مناسبة، وفقا لموقع"dailygalaxy".

مع وصول الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس في 3 يناير 2026، قد تتزامن هذه اللحظة مع مرور بعض المذنبات في النظام الشمسي الداخلي، مما يتيح فرصة رائعة لهواة الفلك لمراقبة ذيولها المتوهجة ومتابعة مساراتها المدهشة.