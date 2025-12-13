شكرا لبحثكم عن خبر قهوة على ارتفاع 35 ألف قدم.. مسافر يصنع "الإسبريسو" في الطائرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على الإنترنت جدلاً كبيراً بعد أن أظهر رجلاً يقوم بتحضير قهوة الإسبريسو الخاصة به أثناء رحلة جوية على ارتفاع 35 ألف قدم.

"الفيديو، الذي نشره مستخدم تيك توك Ozan Cetinkaya، يظهر الرجل وهو يطحن حبوب القهوة باستخدام آلة إسبريسو صغيرة محمولة، يتم التحكم بها عبر تطبيق على هاتفه، ثم يصب الإسبريسو في كوب بجانبه، بينما يجلس بالقرب من نافذة الطائرة. وحصد المنشور أكثر من مليوني مشاهدة، ما جعله محط اهتمام واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

تباينت ردود الفعل بشكل كبير، فبينما وصف بعض المعلقين التصرف بأنه "كابوس جاري في المقعد" أو "لا يُطاق على ارتفاع 35 ألف قدم"، سخر آخرون قائلاً: "في المرة القادمة التي أسافر فيها بالطائرة، سأحضر شواية محمولة وأشوي بعض شرائح اللحم". وأشار البعض إلى أن شركات الطيران تقدم القهوة بالفعل، ويمكن للركاب الانتظار للحصول على مشروبهم المفضل حتى الهبوط، مما أثار تساؤلات حول مدى ضرورة الجهاز، وفقا لموقع "foxnews".

لكن بعض المشاهدين دافعوا عن الرجل، معتبرين أن العديد من المسافرين يفضلون إعداد مشروباتهم الخاصة لتجنب طعم قهوة الطائرة، طالما أن الجهاز لا يشكل أي خطر أو إزعاج للآخرين. كما أثار الفيديو تساؤلات حول مدى السماح باستخدام الأجهزة الكهربائية على متن الرحلات التجارية، وكيف تمكن الرجل من تمرير الجهاز عبر إجراءات أمن المطار.

من جانبها، أكدت جاكلين ويتمور، مضيفة الطيران السابقة وخبيرة الإتيكيت، أن تحضير القهوة على متن الطائرة لا يخالف القواعد طالما أن الركاب لا يسببون أذى أو إزعاجاً للآخرين. وقالت: "لقد شاهدت مقطع الفيديو، ولا أرى أي خطأ في ذلك. كثير من الناس يحضرون طعامهم ومشروباتهم الخاصة، وهذا لا يختلف عن إعداد شطيرة في مقعدك." وأضافت: "لو لم يسجل هذا الفيديو، لما عرف أحد (باستثناء من يجلسون بجانبه) أنه كان يصنع الإسبريسو."

الحادثة أعادت النقاش حول آداب السفر على متن الطائرات، حيث يرى البعض أن السفر أصبح أكثر عملية منه رفاهية، فيما يشدد آخرون على حق الركاب في استخدام أغراضهم الشخصية داخل مقاعدهم طالما لم يزعجوا الآخرين، ما يجعل هذا الفيديو مثالاً حديثاً على التوازن بين الحرية الشخصية واحترام الآخرين في الأجواء المكتظة.