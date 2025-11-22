بعد انتشار الشائعات.. السعودية توضح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين وموعد تطبيق القرار

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 22 نوفمبر 2025 02:19 مساءً - أنهت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية الجدل الدائر حول شائعات إلغاء رسوم المرافقين.

السعودية تحسم الجدل حول موعد إلغاء رسوم المرافقين

مؤكدة بوضوح أن النظام الحالي للرسوم لا يزال ساري وأنه لا توجد خطط حاليا لإلغائه، بينما كشفت أيضا عن الفئات المستثناة من هذه الرسوم وفق ضوابط رسمية

لا إلغاء للرسوم حتى الآن

نفت الجوازات بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الرسوم، مؤكدة أن قرار رسمي بهذا الشأن لم يصدر، وأن الرسوم المفروضة لا تزال قائمة دون تغيير حتى الآن

تطور تدريجي للرسوم على مدار السنوات

بدأ تطبيق رسوم المرافقين منذ عام 2017 حيث كانت 100 ريال سنويا لكل مرافق، وبعد ذلك شهدت زيادات تدريجية:

عام 2018: وصلت إلى 200 ريال.

عام 2019: ارتفعت إلى 300 ريال.

منذ 2020 وحتى اليوم: ثبتت عند 400 ريال لكل مرافق سنويا

فئات مستثناة من رسوم المرافقين

رغم أن الرسوم لا تزال سارية، أصدرت المديرية قائمة بالفئات المعفية رسميا، وهي:

الأطفال المولودون داخل السعودية سواء لأبوين أجانب أو أحدهما سعودي.

الزوجات المواطنات وأبناء الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي.

الزوجة الأولى للمقيم في حالات تعدد الزوجات (ضمن شروط محددة).

الطلاب الدوليون الدارسون في المملكة.

المتقاعدون من القطاعين الحكومي والعسكري.

العاملون كتدريب عسكري في جهات رسمية.

حاملو الجوازات الدبلوماسية.

النساء المقيمات مع أبناء تقل أعمارهم عن 18 عام.

وسائل رسمية للاستعلام والدفع

دعت الجوازات الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية مثل “أبشر” وموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث الإقامة ودفع الرسوم وفق النظام.

وفي حال التأخر في السداد، يتم تطبيق غرامات تدريجية تصل إلى حد 1000 ريال، وقد تترتب إجراءات إنذار أو ترحيل

ضرورات التحقق من المعلومات الرسمية

جددت المديرية دعوتها إلى تحري الدقة والاستناد إلى البيانات الرسمية فقط، محذرة من الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل، وأكدت أن أي تعديل في الرسوم سيعلن عنه عبر القنوات الحكومية المعتمدة فقط.