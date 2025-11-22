قرار عاجل من الجوازات.. حرمان هذه الفئات من المقيمين من إصدار تأشيرة زيارة عائلية للأقارب

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 22 نوفمبر 2025 08:23 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بشروط إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة.

هذه الفئات من المقيمين يمنع عليهم اصدار تأشيرات زيارة عائلية حتى للأقارب من الدرجة الأولى

حيث تم حصر صلاحية التقديم على التأشيرات العائلية بفئات محددة من المقيمين، فيما تم منع فئات أخرى من التقديم نهائيا، حتى لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى مثل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين.

تحديث رسمي لشروط تأشيرات الزيارة العائلية

في بيان رسمي صدر عن الوزارة، أوضحت الخارجية السعودية أن التحديثات الجديدة تأتي في إطار تنظيم حركة الدخول المؤقتة إلى المملكة، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات المتزايدة للزيارات العائلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة الجوازات.

وأكدت الوزارة أن المنصة الموحدة للتأشيرات "إنجاز" ستظهر تلقائي صلاحية أو عدم صلاحية المقيم للتقديم على تأشيرة زيارة عائلية بناء على بيانات المهنة ومكان العمل والراتب المسجل في الإقامة ونظام أبشر.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توجيه التأشيرات للفئات الأكثر استقرار ومساهمة في الاقتصاد المحلي.

الفئات المستثناة من تقديم طلبات الزيارة

شملت التحديثات حظر إصدار التأشيرات العائلية لفئات مهنية محددة، أبرزها: العمالة المنزلية، السائقون الخاصون، الحراس، المزارعون، والعمالة غير الفنية في قطاعات البناء والتنظيف.

كما لا يسمح للعاملين في مهن المراسلة أو المبيعات الميدانية منخفضة الدخل بتقديم طلبات الزيارة، حتى وإن كانوا يقيمون منذ سنوات طويلة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات تم استثناؤها نظرا لطبيعة المهنة والدخل المرتبط بها، وحرصا على تجنب التجاوزات أو إساءة استخدام تأشيرات الزيارة في أغراض غير المصرح بها، مثل العمل غير النظامي أو الإقامة الطويلة غير المبررة.

الشروط العامة لبقية المقيمين المؤهلين

أما المقيمون المؤهلون لتقديم طلبات زيارة عائلية، فيجب عليهم استيفاء عدد من الشروط الأساسية، أهمها أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن تكون المهنة من المهن المصرح لها بتقديم الطلب، وأن يتوفر دخل شهري مناسب (لا يقل عن 5000 ريال شهري كحد أدنى)، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إثبات العلاقة بالأشخاص المدعوين للزيارة.

وتستغرق عملية معالجة الطلب عادة ما بين 3 إلى 7 أيام عمل، وتمنح التأشيرة عادة لمدة تتراوح بين 90 يوم إلى عام كامل، مع إمكانية التمديد وفق الضوابط الرسمية، بشرط عدم مخالفة شروط الإقامة داخل المملكة.

تشديد الرقابة الإلكترونية والتحقق الآلي

أعلنت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تتيح التحقق الفوري من أهلية المتقدم من خلال الربط مع قواعد البيانات الحكومية، مما يحد من الطلبات غير المستوفية للشروط ويوفر الوقت والجهد على الجهات المختصة.

كما أكدت أن أي محاولة لتقديم معلومات مغلوطة بهدف تجاوز النظام سيتم التعامل معها بصرامة، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء الإقامة.

وفي السياق ذاته، حذرت الجهات الرسمية من التعامل مع المكاتب أو الأفراد غير المرخصين الذين يروجون لخدمات استخراج تأشيرات عائلية بطرق غير نظامية، مؤكدة أن جميع الطلبات يجب أن تقدم إلكترونيا عبر منصة "إنجاز" أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

أثارت هذه القرارات الجديدة ردود فعل متباينة في أوساط المقيمين، حيث عبر بعضهم عن استيائهم من منعهم من استقدام ذويهم رغم استقرارهم المهني، فيما رأى آخرون أن الخطوة ضرورية للحد من ازدحام سوق العمل ومشاكل الإقامة غير النظامية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية أن هذه السياسات تخضع للمراجعة الدورية وأنه يمكن مستقبلا إعادة تقييم المهن المحظورة بناءً على مستجدات سوق العمل.

