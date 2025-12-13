سبب ضعف التركيز لدى الأطفال والمراهقين

كشفت دراسة أجراها علماء من معهد كارولينسكا السويدي عن سبب تزايد ظاهرة ضعف التركيز والانتباه عند الأطفال والمراهقين.

أشارت مجلة Pediatrics Open Science إلى أن دراسة شملت أكثر من 8000 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما أظهرت أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بانخفاض تدريجي في القدرة على التركيز.

وبين الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي فقط تظهر ارتباطا بعدم الانتباه، في حين لم يلاحظوا تأثيرا مماثلا لمشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو. ويعود ذلك إلى الإشعارات المستمرة وانتظار الرسائل الجديدة، ما يشتت الانتباه ويعيق الحفاظ على التركيز.

وأوضح الباحثون أن التأثير على الطفل الفردي قد يكون صغيرا، لكنه كبير على مستوى الفئة العمرية بأكملها، وقد يساهم جزئيا في الارتفاع الملحوظ مؤخرا في تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD). وأكدوا أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الاستعداد الوراثي لا يلعبان دورا في هذا التأثير.

وأشار الفريق إلى أن النتائج لا تعني بالضرورة أن كل طفل يتأثر سلبا، لكن زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت – من 30 دقيقة في سن التاسعة إلى ساعتين ونصف في سن الثالثة عشرة – تثير التساؤل حول ضرورة وضع قيود عمرية صارمة على منصات التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم