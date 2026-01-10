أمم إفريقيا: نيجيريا تنهي المشوار المثالي للجزائر وتضرب موعدا مع المغرب في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مراكش (المغرب) : أنهت نيجيريا المشوار المثالي للجزائر عندما تغلبت عليها 2 0 السبت على الملعب الكبير في مراكش، وبلغت نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل فيكتور أوسيمهن (47) وأكور أدامس (57) هدفي الفوز الخامس تواليا لنيجيريا الساعية الى اللقب الرابع في تاريخها.

وهو الهدف الرابع لأوسيمهن في البطولة فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم المغرب ابراهيم عبد القادر دياس.

وضربت نيجيريا موعداً استثنائياً مع المغرب صاحب الضيافة في الدور نصف النهائي الاربعاء المقبل على ملعب الامير مولاي عبدالله في الرباط مع المغرب المضيف والذي كان ثاني المتأهلين بعد السنغال الجمعة عندما تغلب على الكاميرون 2 0 في الرباط.

وتلعب لاحقا ساحل العاج حاملة اللقب مع مصر في أغادير في ختام دور ربع النهائي، على ان يلتقي الفائز الاربعاء المقبل ايضا مع السنغال التي حجزت البطاقة الاولى بفوزها على مالي 1 0 في طنجة.

"جودة إنهاء الهجمات"

وقال أوسيمهن الذي اختير افضل لاعب في المباراة بعدما هز الشباك وصنع الهدف الثاني "خضنا المباراة ضد منتخب لديه الجودة الكروية والقوة، لكننا سيطرنا على المواجهة وتحلينا بالحذر المطلوب وكانت لدينا الجودة في إنهاء هجماتنا".

وعن لقاء "أسود الأطلس" في دور الاربعة حيث ستخسر "النسور الممتازة خدمات قائدها ويلفريد نديندي بسبب الايقاف لتلقيه انذارا اليوم، قال "المنتخب المغربي قويّ وصاحب الضيافة، ونحن نحترم كل المنتخبات، من الواضح أيضاً أن المنتخب المغربي يحترمنا أيضاً، ونحن مرشحون مثلهم لنيل اللقب وسنسعى للحفاظ على حظوظنا".

وكسر منتخب "النسور الممتازة" التفوق الجزائري في المباريات الاربع الاخيرة، كما عادل النيجيريون بهذا الفوز عدد انتصارات الجزائر في المواجهات المباشرة في البطولة القارية برصيد أربعة انتصارات لكل منهما وتعادلين، بينما بقي التفوق في عموم المواجهات عربياً مع عشرة انتصارات لمنتخب "محاربي الصحراء" مقابل ثمانية للنيجيري في 22 مباراة.

وبلغ المنتخب النيجيري الذي ثأر لخسارته القاسية أمام الجزائر 1 2 في نصف نهائي نسخة 2019 اثر ركلة حرة مباشرة لرياض محرز في الوقت القاتل (90+5)، الدور نصف النهائي للمرة 16 في تاريخ مشاركاته وهو رقم قياسي.

وهو الفوز الخامس تواليا لنيجيريا في النسخة الحالية، فيما مُنيت الجزائر بالخسارة الاولى بعد اربعة انتصارات متتالية.

وسيطر المنتخب النيجيري على المجريات على نحو كبير في الشوط الأول وكان الأفضل من الناحية البدنية، حيث عانى الجزائريون في هذه الناحية ولا سيما بعد تخطيهم عقبة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور السابق 1 0 يعد وقت إضافي، فيما بلغ النيجيريون ربع النهائي بعد انتصار عريض على موزامبيق برباعية نظيفة.

وقدّم الثلاثي أوسيمين وآكور وأديمولا لوكمان أداء هجومياً انسيابياً، إلا أنهم لم يتمكنوا من بلوغ شباك الحارس لوكا زيدان الذي تصدى ببراعة لتسديدة لوكمان من داخل المنطقة (23)، وأخرى من أوسيمهن (25).

وأنقذ رامي بنسبعيني مرمى الجزائر من هدف محقق بعدما أبعد كرة كالفين باسي من مسافة قريبة عن خط المرمى (28).

واكتفى المنتخب الجزائري بالدفاع لدرء الخطر عن شباكه واعتمد على المرتدات من دون أن تسجل أي خطورة.

وافتتح أوسيمهن الشوط الثاني سريعاً بمنح منتخب بلاده التقدم من رأسية محكمة قفز زيدان في الهواء لالتقاطها بينما لعبها مهاجم غلطة سراي التركي أرضية إثر عرضية من برونو أونيمايشي (47).

ولم يكد المنتخب الجزائري يلتقط أنفاسه والبحث عن التعادل حتى تلقى الهدف الثاني عندما قطع أليكس آيوبي الكرة في منتصف الملعب ومررها للأمام إلى أوسيمهن الذي راوغ عيسى ماندي ومررها الى ادامس المتوغل فراوغ زيدان وسجل في المرمى الخالي (57).