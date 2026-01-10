بطولة إيطاليا: روما يصعد إلى المركز الثالث موقتا

الرياص - اسماء السيد - روما : صعد روما إلى المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه ساسوولو بهدفين نظيفين السبت في المرحلة 20، مقلّصا الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى ثلاث نقاط موقتا.

وانتظر فريق العاصمة حتى الدقيقة 76 للتقدّم بهدف الفرنسي مانو كوني (76) ثم الأرجنتيني ماتياس سوله (79) لتأمين الفوز الثاني تواليا ورفع رصيده إلى 39 نقطة.

وفعل روما المطلوب منه قبل استكمال مباريات الفرق المنافسة الأخرى: نابولي الرابع مع إنتر ميلان الأول، وميلان الثاني مع فيورنتينا الأحد، لكن فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني خاض مباراتين أكثر من الثلاثي المنافس.

وبدا فريق العاصمة أفضل منذ بداية المباراة وترجم أفضليته برأسية كوني بهدفه الثاني في الدوري هذا الموسم، قبل إضافة سوله الثاني، والسادس له في الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد ساسوولو عند 23 نقطة بعد خسارته التاسعة.

وأنقذ البديل الكرواتي مارتن باتورينا فريقه كومو من خسارة أولى بعد ثلاثة انتصارات، بتسجيله هدف تعادل قاتل على أرضه أمام بولونيا 1 1.

وكان كومو يُمنّي النفس بتحقيق انتصار رابع تواليا، لكنه وجد نفسه متأخرا بهدف نيكولو كامبياغي (49).

وعلى الرغم من إكمال الضيوف نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين إثر طرد كامبياغي نفسه ببطاقة حمراء مباشرة (60)، لم يتمكن لاعبو المدرب الإسباني سيسك فابريغاس من معادلة الأرقام في الوقت الأصلي، وانتظروا حتى تسجيل باتورينا هدفا بعد 10 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب (90+4).

وهو الهدف الثاني فقط لباتورينا (22 عاما) في مباراته الـ11 مع كومو في الدوري.

بهذه النتيجة رفع كومو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، متقدما بمركزين وسبع نقاط عن بولونيا.

وأخفق أودينيزي بتحقيق فوز ثان كان في المتناول واكتفى بالتعادل مع ضيفه بيزا متذيل الترتيب 2 2.

وتأخّر أودينيزي بهدف ماتيو تراموني (13) لكنه استطاع العودة سريعا بهدفي البلجيكي كريستيان كاباسيلي (19) والإنكليزي كينان دايفس (40 من ركلة جزاء)، إلا أن الدنماركي هنريك مايستر أدرك التعادل للضيوف (67).