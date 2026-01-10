اليابان | الحكومة الرقمية اليابانية تحقق تقدمًا لافتًا على المستوى العالمي ودولة عربية تتفوق عليها

تكنولوجيا 11/01/2026

في سباقٍ عالميٍّ متسارع نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات العامة، تواصل اليابان ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية. فقد احتلت المرتبة التاسعة عالميًا في تصنيف الحكومة الرقمية الصادر عن معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا، وهو تصنيف يقيس مدى كفاءة الحكومات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسات الرسمية.

أداء قوي للدول الصغيرة

يُصدر معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا تصنيفه السنوي للحكومة الرقمية على مستوى العالم، باستثناء عام 2020 الذي أُلغي فيه التصنيف بسبب جائحة كورونا. وقد نُشرت النسخة العشرون من هذا التصنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مسلِّطة الضوء على التقدّم اللافت الذي حققته الدول الصغيرة في مجال التحول الرقمي الحكومي، مقارنة ببعض الدول الكبرى ذات الهياكل الإدارية الأكثر تعقيدًا.

يُجري هذا الاستطلاع تحليلاً شاملاً للتقدم المُحرَز في الوظائف الأساسية للحكومة الرقمية التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، استنادًا إلى عشرة مؤشرات رئيسية، من بينها البنية التحتية للشبكات والإسهام في الإصلاحين الإداري والمالي. وبناءً على هذه المؤشرات، تُقيَّم كل دولة أو منطقة ويُمنح لها تصنيف شامل يعكس مستوى نضجها الرقمي الحكومي.

وقد تقدّمت اليابان في التصنيف من المركز الحادي عشر في العام الماضي إلى المركز التاسع، في إشارة إلى أن الوكالة الرقمية، التي دخلت عامها الخامس، بدأت تحقق نتائج ملموسة. غير أن التقرير يلفت في الوقت نفسه إلى استمرار التحديات، ولا سيما الحاجة إلى تجاوز الهياكل البيروقراطية المركزية المتجذّرة. كما يؤكد على ضرورة تبنّي سياسات أكثر فاعلية تُمكّن المواطنين من الاستفادة العملية من مزايا بطاقة الضمان الاجتماعي ”ماي نمبر“، بما يعزز ثقة الجمهور ويحوّل التحول الرقمي من إطار مؤسسي إلى قيمة مضافة محسوسة في الحياة اليومية.

وحظيت بريطانيا، التي تصدّرت التصنيف في عام 2025، بإشادة واسعة لاعتمادها سياسات رقمية متقدمة تحافظ على ريادتها في مجالي العلوم والتكنولوجيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمبادئ الشمول الاجتماعي والاستدامة. وفي السياق نفسه، شهدت فنلندا قفزة لافتة في ترتيبها، إذ ارتقت من المركز السابع عشر إلى المركز العاشر، في مؤشر على تسارع جهودها في تطوير الحكومة الرقمية. كما برزت دول أخرى ذات تعداد سكاني صغير نسبيًا، مثل الدنمارك وسنغافورة وإستونيا، باعتبارها نماذج ناجحة في هذا المجال، مستفيدة من مرونة هياكلها الإدارية وقدرتها على توظيف التقنيات الرقمية بكفاءة عالية.

