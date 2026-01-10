والي سنار يتفقد مشروعات المياه والطرق بمحلية سنجة ويوجه بتسريع التنفيذ

- 1/2
قام والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، الجمعة، بجولة ميدانية تفقدية للوقوف على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية.
حيث وقف الوالي ميدانياً على الأعمال الجارية في تمديد وتأهيل شبكة مياه مدينة سنجة التي تشمل عدداً من أحياء المدينة.
ووجه الوالي الجهات المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان إكمال الشبكة الداخلية في أقرب وقت، بما يضمن انسياب الإمداد المائي واستقراره للمواطنين.
وفي سياق متصل، تفقد الوالي مع مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، المهندس حافظ بله، أعمال الردميات الترابية بطريق قريتي (سعاد وبانت) بريفي سنجة.
من جانبه، أكد المهندس حافظ بله أن الأعمال في الطريق الترابي تسير بصورة طيبة وفق الجدول الزمني المعد، مشيراً إلى أن هذا الطريق يمثل شريان حيوي لربط قرى الريف بمركز المدينة، مما يسهل حركة المواطنين والخدمات.
